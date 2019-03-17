Автор фильма «Ополченочка» Роман Разум: После похищения Светланы Дрюк спецслужбы Украины запустили компанию по очернению нашей кинокартины
В начале марта на украинских телеканалах стали крутить бесконечные сюжеты о Светлане Дрюк с позывным «Ветерок» – танкистке, которая якобы сбежала на Украину из Донецкой Народной Республики. Женщина рассказывала журналистам, что перешла на сторону Киева из-за любви к украинскому военнослужащему – типичная легенда для подобных случаев.
На следующий день в Управлении Народной Милиции Республики заявили, что украинская сторона попросту похитила Светлану Дрюк. В начале года Светлана была уволена из рядов Народной Милиции по собственному желанию, в связи с ухудшением здоровья, после чего она выехала со своими детьми на территорию Республики Молдова проведать родственников.
Там сотрудниками Службы безопасности Украины была проведена специальная операция по задержанию и вывозу Дрюк на территорию Украины. Спецслужбы воздействуют на неё через детей, родных и близких ей людей.
Главная героиня - это собирательный образ
На Украине Светлану Дрюк стали называть прообразом главной героини художественного фильма «Ополченочка» - его сняли в Луганской Народной Республике в прошлом году. «Комсомолка» связалась с автором идеи, сценария и одновременно оператором-постановщиком фильма Романом Разумом и выяснила – на самом ли деле Дрюк имеет отношение к фильму?
В командовании Донецкой Народной Республики заявили, что Светлану Дрюк (на фото слева) похитили украинские спецслужбы. Фото: Суть времени
- Украинские журналисты не перестают твердить, что ваш фильм «Ополченочка» был снят на основе жизненной истории Светланы Дрюк – военнослужащей, которая якобы сбежала на Украину.
- Женский танковый экипаж повлиял на толчок создания сценария нашего фильма, но в него не вошла история Светланы Дрюк. Главная героиня «Ополченочки» это собирательный образ. В процессе написания сценария мы общались со многими девушками-военными, но мы не брали в этот образ жизненные истории Светланы.
- Как вы восприняли эту историю с похищением? Это как-то повлияло на репутацию фильма?
- Конечно, с одной стороны это немного подломило репутацию нашему фильму, но с другой стороны о нем узнало ещё миллионов десять людей в России. Говорят, что Дрюк не сбежала на Украину - её похитили. По моему мнению, это не оправдывает её. Может она и уехала в Молдавию устраивать личную жизнь, но нужно было понимать, что эта страна для нас опасная тем, что там наших сторонников быстро могут найти украинские спецслужбы. Она могла совершить глупый женский поступок и оказаться заложником ситуации. Если это так, то я уверен, что она будет жалеть об этом до конца своей жизни. Нужно было оставаться в Донецке работать, служить и жить, а не искать счастья в Молдавии.
Ополченочка - это фильм о подвиге. Фото: Личный архив Романа Разума
- Но ведь её могли и туда затянуть шантажом...
- На войне всегда есть предатели, а в нашей гражданской войне так вообще ситуации бывают очень сложные. Люди ездят на ту сторону, общаются со своими родственниками по телефону. В любой момент их могут начать шантажировать – угрожать жизни близких и даже детей. Я считаю, что Светлана в любой ситуации не должна была осквернять достоинство и подвиг других ополченок.
Премьера состоится в середине мая
- У вас было живое общение с ней, когда вы приезжали к ним в полк. Какое впечатление сложилось тогда?
- Мы давали концерт в их полку, мы общались с ней, фотографировались, брали у нее интервью. Сценаристы за это никак не зацепились. Мне же она показалась энергичной и отважной. Светлана всегда была жизнерадостной, эмоции от общения остались положительные. Поэтому я был дико удивлён, когда узнал, что случилось. Кстати, я много лет занимаюсь монтажом, поэтому я вижу, что те видеоролики, которые Украина дает по своему телевидению, смонтированы подозрительно. Все сделано из нарезок, на которых у неё разный маникюр и прически. Можно ведь сделать любое видео, которое осквернит человека.
- Как сейчас обстоят дела с фильмом – он уже полностью готов к показу?
- Монтаж фильма полностью завершен. Сейчас заканчиваем озвучку и покраску. Приблизительно в средине апреля у нас должна быть полная картина фильма в готовом виде. Премьеры пройдут в мае. Сначала в Луганске – здесь создавался фильм, потом в Донецке, а уже после в России в «Доме кино». Это произойдет где-то в середине месяца после Дня Победы.
- Будет организован показ в кинотеатрах или с прокатом остаются проблемы?
Опасные съемки фильма «Ополченочка».
- Прокат в Республиках будет практически стопроцентно. А вот будет ли показан фильм в кинотеатрах России – пока под вопросом. На это нужно политическое решение, с чем нам помогает Наталья Поклонская. Есть же ещё и частные кинотеатры - там тоже будем делать показы.
Неизвестные напали на офис
- Многие поддерживали вас в работе над фильмом.
- Со стороны россиян и со стороны жителей Донбасса идет огромная поддержка – это нас наталкивает на более продуктивную работу. В незалежной запущена компания, которая направленна на то, чтобы очернить художественную кинокартину, снятую в Республике. Даже в украинских новостях о якобы сбежавшей туда Светлане Дрюк половина сюжета о ней, а половина о том, какой у нас плохой фильм.
- Из-за фильма идут угрозы в ваш адрес или обошлось?
- Каждый день приходят письма с угрозами – не только из-за фильма, ещё из-за нашей концертной деятельности с ансамблем «Новороссия». Я на них уже не обращаю внимания. Месяц назад я ездил в Москву - это знали, так как я отображаю всю информацию о своей деятельности в социальных сетях. Во время моего отсутствия в Луганске ночью было нападение на офис, где у нас находится вся техника. Неизвестные пытались выломать двери, но видимо им что-то помешало. Ещё прокололи колеса на нашей машине, которая была припаркована неподалеку.
- Какое сейчас настроение людей в Луганске?
- Сейчас бодрое - все одухотворены тем, что прошел слух о том, что вскоре у нас появится возможность получить паспорта Российской Федерации. Может это просто слух, но все же, надежда умирает последней.
Как родилась идея снять фильм
Трейлер фильма «Ополченочка».
Идея создать первый художественный фильм родилась у Романа после того, как он написал песню под названием «Ополченочка». У автора появилось много друзей девушек-военных. Тогда его до глубины души тронула история женского танкового экипажа.
- Я написал набросок основных сцен, а мой друг Борис Табачник плотно занялся сценарием, - рассказывает Роман Разум. - На первом этапе мы с ним много ездили по военным частям, по полигонам и брали интервью у девушек-военных.
Энтузиасту было трудно найти спонсоров, поэтому на каждом этапе они менялись и проекту помогали разные люди. Основную часть затрат взяла на себя «Казачья медиа-группа». Они помогли закупить нужное оборудование и смогли оплатить все расходы по производству фильма.
Наталья Поклонская тоже приняла участие в съемках фильма. Фото: Личный архив Романа Разума
В съёмках участвовала Наталья Поклонская
В съёмках участвовала и депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская, которая родом из Михайловки.
- Мы предложили ей сняться в роли самой себя. В фильме только одна сцена с ее участием, которую мы сняли с первого дубля. В ней Поклонская даёт комментарий на пресс-конференции о ситуации в Донбассе. Она поддержала наш проект и пообещала помогать и в дальнейшем.
Получилось так, что в реальной жизни экс-прокурор Крыма дала эту пресс-конференцию непосредственно во время съёмок.
ИСТОЧНИК KP.RU