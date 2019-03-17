Автор фильма «Ополченочка» Роман Разум: После похищения Светланы Дрюк спецслужбы Украины запустили компанию по очернению нашей кинокартины

В начале марта на украинских телеканалах стали крутить бесконечные сюжеты о Светлане Дрюк с позывным «Ветерок» – танкистке, которая якобы сбежала на Украину из Донецкой Народной Республики. Женщина рассказывала журналистам, что перешла на сторону Киева из-за любви к украинскому военнослужащему – типичная легенда для подобных случаев.

На следующий день в Управлении Народной Милиции Республики заявили, что украинская сторона попросту похитила Светлану Дрюк. В начале года Светлана была уволена из рядов Народной Милиции по собственному желанию, в связи с ухудшением здоровья, после чего она выехала со своими детьми на территорию Республики Молдова проведать родственников.

Там сотрудниками Службы безопасности Украины была проведена специальная операция по задержанию и вывозу Дрюк на территорию Украины. Спецслужбы воздействуют на неё через детей, родных и близких ей людей.

Главная героиня - это собирательный образ

На Украине Светлану Дрюк стали называть прообразом главной героини художественного фильма «Ополченочка» - его сняли в Луганской Народной Республике в прошлом году. «Комсомолка» связалась с автором идеи, сценария и одновременно оператором-постановщиком фильма Романом Разумом и выяснила – на самом ли деле Дрюк имеет отношение к фильму?

В командовании Донецкой Народной Республики заявили, что Светлану Дрюк (на фото слева) похитили украинские спецслужбы. Фото: Суть времени

- Украинские журналисты не перестают твердить, что ваш фильм «Ополченочка» был снят на основе жизненной истории Светланы Дрюк – военнослужащей, которая якобы сбежала на Украину.

- Женский танковый экипаж повлиял на толчок создания сценария нашего фильма, но в него не вошла история Светланы Дрюк. Главная героиня «Ополченочки» это собирательный образ. В процессе написания сценария мы общались со многими девушками-военными, но мы не брали в этот образ жизненные истории Светланы.

- Как вы восприняли эту историю с похищением? Это как-то повлияло на репутацию фильма?

- Конечно, с одной стороны это немного подломило репутацию нашему фильму, но с другой стороны о нем узнало ещё миллионов десять людей в России. Говорят, что Дрюк не сбежала на Украину - её похитили. По моему мнению, это не оправдывает её. Может она и уехала в Молдавию устраивать личную жизнь, но нужно было понимать, что эта страна для нас опасная тем, что там наших сторонников быстро могут найти украинские спецслужбы. Она могла совершить глупый женский поступок и оказаться заложником ситуации. Если это так, то я уверен, что она будет жалеть об этом до конца своей жизни. Нужно было оставаться в Донецке работать, служить и жить, а не искать счастья в Молдавии.

Ополченочка - это фильм о подвиге. Фото: Личный архив Романа Разума

- Но ведь её могли и туда затянуть шантажом...

- На войне всегда есть предатели, а в нашей гражданской войне так вообще ситуации бывают очень сложные. Люди ездят на ту сторону, общаются со своими родственниками по телефону. В любой момент их могут начать шантажировать – угрожать жизни близких и даже детей. Я считаю, что Светлана в любой ситуации не должна была осквернять достоинство и подвиг других ополченок.

Премьера состоится в середине мая

- У вас было живое общение с ней, когда вы приезжали к ним в полк. Какое впечатление сложилось тогда?

- Мы давали концерт в их полку, мы общались с ней, фотографировались, брали у нее интервью. Сценаристы за это никак не зацепились. Мне же она показалась энергичной и отважной. Светлана всегда была жизнерадостной, эмоции от общения остались положительные. Поэтому я был дико удивлён, когда узнал, что случилось. Кстати, я много лет занимаюсь монтажом, поэтому я вижу, что те видеоролики, которые Украина дает по своему телевидению, смонтированы подозрительно. Все сделано из нарезок, на которых у неё разный маникюр и прически. Можно ведь сделать любое видео, которое осквернит человека.

- Как сейчас обстоят дела с фильмом – он уже полностью готов к показу?

- Монтаж фильма полностью завершен. Сейчас заканчиваем озвучку и покраску. Приблизительно в средине апреля у нас должна быть полная картина фильма в готовом виде. Премьеры пройдут в мае. Сначала в Луганске – здесь создавался фильм, потом в Донецке, а уже после в России в «Доме кино». Это произойдет где-то в середине месяца после Дня Победы.

- Будет организован показ в кинотеатрах или с прокатом остаются проблемы?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/697693" frameborder="0"></iframe> Опасные съемки фильма «Ополченочка».

- Прокат в Республиках будет практически стопроцентно. А вот будет ли показан фильм в кинотеатрах России – пока под вопросом. На это нужно политическое решение, с чем нам помогает Наталья Поклонская. Есть же ещё и частные кинотеатры - там тоже будем делать показы.

Неизвестные напали на офис

- Многие поддерживали вас в работе над фильмом.

- Со стороны россиян и со стороны жителей Донбасса идет огромная поддержка – это нас наталкивает на более продуктивную работу. В незалежной запущена компания, которая направленна на то, чтобы очернить художественную кинокартину, снятую в Республике. Даже в украинских новостях о якобы сбежавшей туда Светлане Дрюк половина сюжета о ней, а половина о том, какой у нас плохой фильм.

- Из-за фильма идут угрозы в ваш адрес или обошлось?

- Каждый день приходят письма с угрозами – не только из-за фильма, ещё из-за нашей концертной деятельности с ансамблем «Новороссия». Я на них уже не обращаю внимания. Месяц назад я ездил в Москву - это знали, так как я отображаю всю информацию о своей деятельности в социальных сетях. Во время моего отсутствия в Луганске ночью было нападение на офис, где у нас находится вся техника. Неизвестные пытались выломать двери, но видимо им что-то помешало. Ещё прокололи колеса на нашей машине, которая была припаркована неподалеку.

- Какое сейчас настроение людей в Луганске?

- Сейчас бодрое - все одухотворены тем, что прошел слух о том, что вскоре у нас появится возможность получить паспорта Российской Федерации. Может это просто слух, но все же, надежда умирает последней.

Как родилась идея снять фильм

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/697694" frameborder="0"></iframe> Трейлер фильма «Ополченочка».

Идея создать первый художественный фильм родилась у Романа после того, как он написал песню под названием «Ополченочка». У автора появилось много друзей девушек-военных. Тогда его до глубины души тронула история женского танкового экипажа.

- Я написал набросок основных сцен, а мой друг Борис Табачник плотно занялся сценарием, - рассказывает Роман Разум. - На первом этапе мы с ним много ездили по военным частям, по полигонам и брали интервью у девушек-военных.

Энтузиасту было трудно найти спонсоров, поэтому на каждом этапе они менялись и проекту помогали разные люди. Основную часть затрат взяла на себя «Казачья медиа-группа». Они помогли закупить нужное оборудование и смогли оплатить все расходы по производству фильма.

Наталья Поклонская тоже приняла участие в съемках фильма. Фото: Личный архив Романа Разума

В съёмках участвовала Наталья Поклонская

В съёмках участвовала и депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская, которая родом из Михайловки.

- Мы предложили ей сняться в роли самой себя. В фильме только одна сцена с ее участием, которую мы сняли с первого дубля. В ней Поклонская даёт комментарий на пресс-конференции о ситуации в Донбассе. Она поддержала наш проект и пообещала помогать и в дальнейшем.

Получилось так, что в реальной жизни экс-прокурор Крыма дала эту пресс-конференцию непосредственно во время съёмок.