2020-02-23T19:09:11+03:00
Политика

Глава ОБСЕ едет в Москву, чтобы начать дискуссию о Донбассе

Эди Рама на следующей неделе совершит визит в Россию, во время которого будет обсуждаться конфликт на востоке Украины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Станице Луганской Эди Рама (в центре) с хмурым лицом слушал объяснения украинских пограничников о пропускном режиме на КПП. Фото: ГПСУВ Станице Луганской Эди Рама (в центре) с хмурым лицом слушал объяснения украинских пограничников о пропускном режиме на КПП. Фото: ГПСУ
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В последние недели заметно активизировались политические процессы вокруг конфликта в Донбассе. 18 и 20 февраля эта тема звучала на заседаниях Совета безопасности ООН и Генассамблеи Организации Объединенных Наций. А на следующей неделе глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама совершит визит в Москву.

- Председатель ОБСЕ отправится в Москву, чтобы начать дискуссию и лучше понять, что происходит на востоке Украины. На этой основе мы будем готовить решения и возможные альтернативные процессы, – сообщил заместитель министра европейских и иностранных дел Албании Этьен Джафай.

Напомним, что 21 января Эди Рама побывал в Донбассе, где ознакомился с обстановкой на пункте пропуска «Станица Луганская». А накануне приезда председателя ОБСЕ украинские военные затеяли большую провокацию в районе Горловки. Они в ночное время обстреляли из минометов позиции защитников ДНР с целью вызвать ответный огонь.

- Какие «альтернативные процессы» намерен обсуждать глава ОБСЕ в Москве, пока неизвестно. Но стоит учитывать факт, что на заседании Генассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объявил о пересмотре Минских соглашений, - отметил донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Возможно, что на переговорах пойдет речь не только о повседневной работе миссии ОБСЕ в Донбассе, но и расширения мандата миссии. В частности, контроля границы с Россией. Этот вопрос особенно активно будируется Украиной и США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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