2020-01-21T23:59:52+03:00
Политика

Изображая жертву: поездку в Донбасс нового главы ОБСЕ Украина использовала для обвинений республик в обстрелах

Эди Рама 21 января побывал на пункте пропуска «Станица Луганская»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Председатель ОБСЕ Эди Рама (второй справа) с хмурым лицом слушал объяснения украинских пограничников и губернатора Гайдая (слева). Фото: ГПСУПредседатель ОБСЕ Эди Рама (второй справа) с хмурым лицом слушал объяснения украинских пограничников и губернатора Гайдая (слева). Фото: ГПСУ
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Новый председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама первую свою международную поездку в этой должности совершил на Украину. Как и ожидалось, после встречи с президентом Владимиром Зеленским Рама отправился в Донбасс. Традиционно всех визитеров высокого ранга везут в Станицу Луганскую. Не стала исключением и эта поездка.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай вслед за президентом говорил главе ОБСЕ о важности круглосуточного дежурства наблюдателей миссии. Мол, когда они уезжают, военные ЛНР начинают обстрелы.

В Народной милиции Республики ничего другого и не ожидали от украинских политиков.

- Обвинения Народной милиции в нарушениях режима прекращения огня связаны с визитом в зону ООС председателя ОБСЕ Эди Рамы, - отметил официальный представитель УНМ ЛНР Яков Осадчий. - Украинские вооруженные силы представляют в качестве жертвы, а не агрессора, убивающего мирное население юго-востока Украины.

Кстати, накануне приезда Эди Рамы на Украину ВСУ затеяли большую провокацию в районе Горловки. Они 17 января в ночное время обстреляли из минометов позиции защитников ДНР с целью вызвать ответный огонь. В это время на украинской стороне находились съемочные группы украинских телеканалов «1+1» и «5 канал». Провокация не удалась. А военным Республики удалось посадить беспилотник, который использовался для корректировки огня. Так что в ДНР получили доказательства, кто кого обстреливает. Учтут ли это наблюдатели, покажет время.

Тем временем, в Станице Луганской председатель ОБСЕ ознакомился с работой единственного в Луганской области контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ). Посмотрел на условия прохождения жителями проверочных процедур. Эди Рама отметил, что ситуация в районах, охваченных конфликтом, для людей, которые там проживают, является сложной. Он заверил, что ОБСЕ сделает все возможное, чтобы достичь устойчивого перемирия.

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А ответный огонь защитников ДНР должны были запечатлеть украинские телеканалы «1+1» и «5 канал» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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Изображая жертву: поездку в Донбасс нового главы ОБСЕ Украина использовала для обвинений республик в обстрелах
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