«Приятно осознавать, что мы вам нужны»: Бойцы ЛНР на передовой на 23 февраля получили подарки и открытки от луганских школьников
Повезло защитникам отечества, которые свой праздник могут провести «на гражданке» с семьей и родственниками. Но кто-то должен держать оборону Республики даже в памятные даты.
Бойцы Народной милиции ЛНР, которые сейчас находятся на передовой, не останутся без праздника на День Защитника Отечества. Сегодня, к ним приехали волонтеры с подарками. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного движения «Мир Луганщине».
В подарках были сладкие угощения – фрукты, сладости, консервация, а также праздничные открытки. Их подготовили дети из луганских школ. В них они написали послания и трогательные поздравления для военных.
— Мы благодарны активистам за помощь, за то, что не забывают нас. Мы не чувствуем себя брошенными на позициях, приятно осознавать, что мы вам нужны, — сказал старший лейтенант Виктор Лысенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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