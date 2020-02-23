2020-02-23T16:50:52+03:00
Политика

Военные ДНР поздравили ВСУ с 23 февраля, отправив им красные шары и открытки

Защитники Республики отправили на украинскую территорию поздравительные открытки
Ольга ГОРДО
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Защитники ДНР поздравили ВСУ с 23 февраля. Фото: пресс-служба НМ ДНРЗащитники ДНР поздравили ВСУ с 23 февраля. Фото: пресс-служба НМ ДНР
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Сегодня один из основных праздников со времен Советского Союза. Большинство из тех, кто сегодня обстреливает Донбасс выросли как раз во времена СССР и также отмечали этот праздник, а многие прошли службу в рядах советской армии. В связи с чем, защитники ДНР решили напомнить украинским военным об общем подвиге украинского и русского народов в Великой Отечественной войне и отправили поздравления с 23 февраля в сторону украинских позиций севернее Донецка. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Из района Авдеевской промзоны были запущены воздушные шары с листовками. Мы знаем, что не все украинские военные, часть из которых начинали службу еще в советское время, поддерживают националистическую политику нынешних киевских властей. Поэтому хотим напомнить им, что наши деды и прадеды воевали плечом к плечу в годы Великой Отечественной войны, спали в одном окопе и ели из одного котелка и вместе проливали кровь, – сказано в сообщении.

К связка красных шаров была привязана посылка с поздравительными открытками «С Днем Советской армии и военно-морского флота», а также историческими фото, портретами легендарных летчиков, маршалов авиации, Героев СССР Ивана Кожедуба и Александра Покрышкина.

НМ ДНР поздравила ВСУ с 23 февраля.! другой источник

День защитника Отечества на постсоветском пространстве отмечается 23 февраля. Он был учрежден в РСФСР в 1922 году как День Красной армии и флота. На Украине праздник отменен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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