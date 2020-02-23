2020-02-23T10:52:52+03:00
Политика

Украинские каратели обстреляли юг Республики сто двадцатыми минами

Рано утром Украина открыла огонь по югу Республики
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Украина продолжает обстрелы мирных населенных пунктов Республики. Фото: штаб т.н. "ООС"Украина продолжает обстрелы мирных населенных пунктов Республики. Фото: штаб т.н. "ООС"
Изменить размер текста:

Украина продолжает увеличивать количество и интенсивность обстрелов по всей линии соприкосновения. Вооруженные формирования Украины подвергли обстрелам районы трех населенных пунктов ДНР, применялись минометы сто двадцатого калибра. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 7:05 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению села Ленинское. Выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров, – сказано в сообщении.

В представительстве добавили, что также утром обстрелам подверглись поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка и Гольмовский на севере Горловки. По населенным пунктам Республики огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия районы Данные о последствиях обстрелов выясняются.

Как прогнозируют военнослужащие народной милиции ДНР, сегодня ожидается напряженный день. В День Защитника Отечества ВСУшники обязательно будут "поздравлять".

Читайте также

Украина оставила без воды 11 городов Луганской Народной Республики

Полностью прекращена поставка воды с Западной фильтровальной станции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецке на Кальмиусе женщина провалилась под лед
Украинские каратели обстреляли юг Республики сто двадцатыми минами
Вокалисты из ДНР борются за право выступить в Америке, в Карнеги-холле
Погода в Донецке на день: 23 февраля ожидается дождь со снегом
Погода в Луганске на день: 23 февраля принесет луганчанам мокрый снег и гололедицу
Два пункта пропуска –«Горловка» и «Александровка» модернизируют к июлю
Китайский коронавирус 2020: житель Донбасса после карантина в Новых Санжарах поедет в Константиновку
После провокации в Донбассе отстранен от должности командир 72-й бригады ВСУ, а само соединение выводят из ООС
«Служу народу Донбасса!» В Донецке Юлию Чичерину наградили орденом Дружбы
В Донецке прошла презентация документального фильма Семена Пегова об освобождении Дебальцево
Украина оставила без воды 11 городов Луганской Народной Республики