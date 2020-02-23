Украинские каратели обстреляли юг Республики сто двадцатыми минами

23 Февр. 2020 2020-02-23T10:52:52+03:00

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Украина продолжает увеличивать количество и интенсивность обстрелов по всей линии соприкосновения. Вооруженные формирования Украины подвергли обстрелам районы трех населенных пунктов ДНР, применялись минометы сто двадцатого калибра. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 7:05 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению села Ленинское. Выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров, – сказано в сообщении.

В представительстве добавили, что также утром обстрелам подверглись поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка и Гольмовский на севере Горловки. По населенным пунктам Республики огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия районы Данные о последствиях обстрелов выясняются.

Как прогнозируют военнослужащие народной милиции ДНР, сегодня ожидается напряженный день. В День Защитника Отечества ВСУшники обязательно будут "поздравлять".

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ИСТОЧНИК KP.RU