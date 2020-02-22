Украина оставила без воды 11 городов Луганской Народной Республики

22 Февр. 2020 2020-02-22T17:38:44+03:00

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Украина напомнила жителям ЛНР о своем существовании, полностью прекратив поставку воды в Республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС). Без водоснабжения остался Первомайск, а также сокращена подача воды в Стаханов, Кировск, Брянку, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит, Зоринск, Артемовск и Славяносербск.

По информации МЧС ЛНР, причиной техногенного происшествия стало прекращение электроснабжения насосной станции ЗФС в районе Лисичанска. Поэтому 21 февраля с 14 часов была остановлена подача воды в ЛНР.

Сейчас для восстановления водоснабжения 11 городов специалисты «Луганскводы» ведут работы по изменению схемы подачи воды по магистральным водоводам в реверсном направлении из собственных источников.

- В случае необходимости будет организован подвоз воды автоцистернами, - сегодня сообщили в пресс-службе предприятия «Лугансквода».

Украина поставляет воду в ЛНР с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, – с ЗФС в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе. Республика самостоятельно обеспечивает себя водой на 84%, поставки с Украины за последние годы снизились до 16%. Если в 2014 году на территории ЛНР добывалось 132 тыс. кубометров воды в сутки, то сейчас - 280 тыс. кубометров.

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ИСТОЧНИК KP.RU