2020-02-22T09:24:03+03:00
Политика

День защитника Отечества 2020: жителей Луганска приглашают в парк «Патриот»

Луганчане смогут увидеть военную технику и показательные выступления защитников ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Парк культуры и отдыха «Патриот» был открыт в октябре прошлого года. Фото: lug-info.comПарк культуры и отдыха «Патриот» был открыт в октябре прошлого года. Фото: lug-info.com
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Военнослужащие ЛНР приглашают луганчан прийти в День защитника Отечества в военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот», расположенный на территории бывшего луганского аэропорта. Посетители смогут увидеть военную технику и показательные выступления бойцов Народной милиции ЛНР.

- 23 февраля для всех жителей ЛНР состоится торжественное мероприятие в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». Начало в 10.30, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. – Луганчане увидят показательные выступления военнослужащих зенитно-ракетного дивизиона, артиллерийских и разведывательных подразделений, ремонтно-восстановительного батальона, сводного духового оркестра Народной милиции, взвода почетного караула.

Также в парке будут организованы показы вооружения и военной техники, развернуты полевые кухни, откроют стрелковый тир, тир для метания ножей, стрельбы из лука и арбалета.

Добраться к территории парка «Патриот» можно будет на автобусах специально организованного маршрута с 9.00 до 15.00.

А в 15.00 в луганском сквере имени Героев «Молодой гвардии» начнется концертная программа. В 20.00 состоится праздничный салют.

Напомним, парк культуры и отдыха «Патриот» был открыт в октябре прошлого года по инициативе главы ЛНР Леонида Пасечника. В нем разместили несколько сотен образцов оружия и военной техники, в том числе танки, артиллерию, минометы, зенитные установки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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