Заслуженный художник РФ Роман Фашаян открыл в Донецке выставку, посвященную русским полководцам и героям войны

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:03:50+03:00

Экспозиция выставки состоит из 22 бронзовых и мраморных скульптур. Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Заслуженный художник России Роман Фашаян сегодня принял участие в открытии выставки «Защитникам земли Русской» в художественном музее «Арт-Донбасс» в Донецке. Галерея образов посвящена Георгию Жукову, Александру Невскому, Денису Давыдову, советским артистам-фронтовикам, журналистам, русским солдатам.

- Экспозиция выставки состоит из 22 бронзовых и мраморных скульптур, созданных Фашаяном. Также музей представит работы его учеников, выполненные в различной технике: карандаш, темпера, гуашь, масло, — рассказали в пресс-службе Русского центра.

С 1985 года и до настоящего времени Роман Фашаян создает монументальные памятники, посвященные Великой отечественной войне, ученым и государственным деятелям. Его работы находятся в частных коллекциях Армении, России и стран Европы.

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ИСТОЧНИК KP.RU