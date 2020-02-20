Сириец хотел за 30 долларов проехать из ДНР на Украину

20 Февр. 2020 2020-02-20T20:50:26+03:00

Сириец оказался большим оригиналом, когда отправился на Украину через пункты пропуска в Донбассе. Фото: ГПСУ

Изменить размер текста: A A

19 февраля на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» украинские пограничники обратили внимание необычного «дончанина». Мужчина с восточной внешностью ехал из Донецка на Украину. А в качестве «ксивы» протянул 30 долларов (1800 рублей). Об этом сегодня рассказали в Госпогранслужбы Украины.

То ли сумма не устроила украинских стражей кордона, то ли они решили отличиться в поимке «иностранного шпиона», но сирийца задержали. А за взятку еще и составили протокол и передали нелегала сотрудникам полиции. Теперь гостю из далекой Сирии светит по статье 369 Уголовного кодекса Украины штраф от 8500 до 12750 гривен (от 21600 до 32500 рублей). Или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

Остается непонятным, как сириец смог пройти контроль со стороны пограничников ДНР. Впрочем, власти Республики знают о проблеме коррупции на КПП и намерены радикально ее решить. К тому же случай этот единичный. Сие признают и в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ).

По данным ведомства, в 2019 году за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержали 1350 иностранцев (в 2018 году - 1203 человек). 980 незаконных мигрантов задержаны на границе со странами Евросоюза, а 200 и 100 на границе с Молдовой и Россией соответственно. Среди мигрантов-нелегалов больше всего граждан Турции, далее идут граждане Молдовы, Афганистана, Бангладеш, России, Вьетнама, Ирака, Индии и Шри-Ланки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Макеевки «влетел» на 65 тысяч рублей за поездки в Россию через пункт пропуска «Успенка»

Украинские пограничники нашли у макеевчанина загранпаспорт с отметками о пересечении российской границы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU