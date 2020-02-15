На Украине жителя Макеевки оштрафовали за поездки в Россию через пункт пропуска «Успенка»

15 Февр. 2020 2020-02-15T16:11:57+03:00

На КПВВ украинские пограничники проверяют по базе, на какой территории числятся жители ДНР и ЛНР. Фото: Госпогранслужба Украины

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В серьезный переплет попал макеевчанин, который ехал на Украину через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» под Донецком. Во время досмотра украинские пограничники нашли у мужчины украинский заграничный паспорт. А в нем отметки о пересечении пункта пропуска «Успенка». Он находится на границе с Россией и сейчас контролируется ДНР. По украинским законам жители Республики не имеют право его пересекать.

В загранпаспорте макеевчанина было 10 отметок российской погранслужбы о пересечении границы 2019 году. Если бы житель ДНР въезжал в Россию по обычному паспорту гражданина Украины, то отметки бы не ставились.

Украинские пограничники, обрадованные находкой, стали оформлять на незадачливого мужчину админпротоколы – по одному за каждое нарушение. Статьей 204-2 Кодекса Украины об административных нарушениях (КУоАП) за нарушение порядка въезда с «временно оккупированной территории» Украины предусмотрен штраф в размере от 1700 до 5100 гривен (от 4300 до 13000 рублей). То есть макеевчанин должен был выложить минимум 17 тысяч гривен (43 тысячи рублей).

Поняв, что «влетел» на серьезные деньги, мужчина попытался откупиться – предложил пограничникам 500 гривен (1300 рублей). Копейки по сравнению с суммой штрафа. Поэтому служивые отказались от такого дара. Более того, передали в руки полицейских для расследования по статье 369 Уголовного кодекса Украины - предложение неправомерной выгоды должностному лицу. Теперь за взятку макеевчанину светит штраф от 8500 до 12750 гривен (от 21600 до 32500 рублей). Или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

В итоге жителю Макеевки придется выложить минимум 25 тысяч 500 гривен (65 тысяч рублей) за свою непредусмотрительность.

В Госпогранслужбе (ГПСУ) утверждают, что с начала 2020 года в КПВВ обнаружили почти 200 человек, которые пересекли границу с Россией через неподконтрольные Украине пункты пропуска. По правилам жители ДНР и ЛНР должны сначала въехать на Украину через любой из пяти контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). И лишь потом уехать с Украины в Россию. А из России вернуться домой в обратном порядке.

Часто украинские пограничники «подлавливают» дончан и луганчан на том, что по базе ГПСУ человек числится уехавшим в Россию, а он въезжает со стороны ДНР или ЛНР. То есть формально находится на территории Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU