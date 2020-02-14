2020-02-14T21:34:26+03:00
Политика

Какое наказание ожидает студента из Донецка, который въехал на Украину по паспорту гражданина ДНР

21-летний дончанин пересекал российско-украинскую границу в районе Харькова
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Дончанам лучше не брать с собой на Украину паспорт гражданина ДНР. Фото: МВД ДНРДончанам лучше не брать с собой на Украину паспорт гражданина ДНР. Фото: МВД ДНР
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21-летний житель Донецка предъявил украинским пограничникам в пункте пропуска «Гоптовка» паспорт гражданина ДНР. Трудно представить, на что при этом рассчитывал молодой человек. Документ у него изъяли, а также составили два протокола об административной отвественности. Наказание определит суд. Во сколько обойдется студенту «вояж» в Харьков?

Напомним, дончанин сейчас учится в московском вузе. А в феврале отправился из Первопрестольной в Харьков, чтобы сразу вернуться обратно. Из документов у него с собой, кроме паспорта ДНР, было украинское свидетельство о рождении. По всей видимости, молодой человек вообще не получал паспорт гражданина Украины.

В Россию студент уехал из Донецка через пункт пропуска «Успенка». По украинским законам – это нарушение порядка въезда с «временно оккупированной территории» Украины. По правилам дончанин должен был сначала въехать на Украину из Донецка через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ). Потом уехать с Украины в Россию. И лишь затем можно было законно пересекать российско-украинскую границу.

Статьей 204-2 Кодекса Украины об административных нарушениях (КУоАП) за такое деяние предусмотрен штраф в размере от 1700 до 5100 гривен (от 4300 до 13000 рублей).

Еще молодого человека обвинили в попытке незаконного пересечения границы. Ответственность за такое нарушение предусмотрена статьей 204-1 КУоАП. Это штраф от 3400 до 8500 гривен (от 8600 до 21600 рублей) с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения. То есть паспорт ДНР у студента заберут вполне официально. Также суд может «впаять» административный арест на срок до 15 суток. Опять-таки с конфискацией паспорта.

Если незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы Украины совершена группой людей или наш студент в течение года снова заявится в Харьков с новым республиканским паспортом, то штраф будет еще большим. От 8500 до 13600 гривен (от 21600 до 34600 рублей).

Впрочем, после этого инцидента у дончанина, наверное, навсегда пропадет желание ездить на Украину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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