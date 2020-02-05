Студент из Донецка на украинской границе с гордостью достал из штанин паспорт гражданина ДНР

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:18:35+03:00

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Украинские пограничники в пункте пропуска «Гоптовка», немало повидавшие за свою службу, просто ошалели, когда молодой человек с гордостью достал из джинсов паспорт гражданина ДНР. С этим документом он намеревался 2 февраля проехать из России на Украину.

Выяснилось, что 21-летний житель Донецка сейчас учится в московском вузе. А из Первопрестольной отправился в Харьков, чтобы сразу вернуться обратно. Якобы срок пребывания на территории РФ для жителей ДНР ограничен. Таким объяснением он еще больше запутал служивых. Ведь известно, что ограничений нет никаких. Также у дончанина с собой было украинское свидетельство о рождении. Но в силу возраста пользоваться им при пересечении границы студенту уже нельзя.

История закончилась тем, что паспорт ДНР у молодого человека забрали. Составили административный протокол за попытку незаконного пересечения границы. Еще и приписали нарушение порядка въезда с «временно оккупированной территории» Украины. Как утверждают в Госпогранслужбе Украины, постановлением Кабинета министров № 815 от 17 июля 2019 года определено, что жители республик могут въезжать на Украину только через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе.

По правилам студент должен был сначала въехать на Украину из Донецка через КПВВ. Потом уехать с Украины в Россию. И лишь затем можно было законно пересекать российско-украинскую границу.

Теперь молодой человек дожидается решения суда, который определит ему меру наказания. Но самое страшное – непонятно, каким образом студент сможет покинуть территорию Украины. По идее теперь ему надо получить в незалежной украинский паспорт. Даже два - обычный и заграничный. Думается, после этого инцидента у дончанина навсегда пропадет желание ездить на Украину.

КСТАТИ

В Россию можно выехать только по загранпаспорту

С 1 марта 2020 года граждане Украины должны будут пересекать границу Украины с Россией только по загранпаспорту. Такие изменения предусмотрены правительственным постановлением № 1056 от 18 декабря 2019 года. Граждане Украины, которые ранее выехали за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет), смогут вернуться на Украину по этим документам.

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ИСТОЧНИК KP.RU