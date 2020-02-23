ВСУшников учат не подрываться на собственных минах и растяжках

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:51:01+03:00

ВСУшников учат не подрываться на своих же минах. Фото: штаб т.н. "ООС"

Командование «ООС» организовало специальные занятия с инженерными подразделениями, где учат своих военных не подрываться на своих минах

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Командование так называемой «ООС» учло предыдущий печальный опыт, когда пытаясь проникнуть на территорию ЛНР украинская ДРГ подорвалась на собственном минном поле, после чего украинские СМИ раструбили «Это не мы, это они первые». Дабы впредь такого не повторялось, киевские силовики решили научить своих не подрываться на своих минах и организовали занятия по разминированию с инженерными подразделениями. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что командир 46-й бригады ВСУ полковник Артем Котенко перед предстоящей ротацией планирует осуществить "несостоявшийся подвиг командира 72-й бригады" и отличиться в глазах командования оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север".

- В этой связи в 46-й бригаде проводятся занятия с инженерными подразделениями по разминированию минно-взрывных заграждений с целью исключения подрыва на своих минах в ходе выполнения задач диверсионно-разведывательных групп. Также со снайперскими парами проводятся занятия по отработке вопросов выявления постов наблюдения противника и их ликвидации, - уточнил Филипоненко.

- Мы контролируем ситуацию на линии боевого соприкосновения и призываем командование ВСУ не повторять ошибок горе-командира 72-й бригады полковника Богомолова, который был с позором уволен, - добавил офицер пресс-службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU