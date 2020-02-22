После провокации в Донбассе отстранен от должности командир 72-й бригады ВСУ, а само соединение выводят из ООС
После провокации 18 февраля с попыткой захвата позиций защитников ЛНР в 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ нагрянули две комиссии – Генштаба и СБУ. Комбрига полковника Артема Богомолова отстранили от должности, а саму бригаду решено вывести из зоны операции объединенных сил (ООС).
- По нашим сведениям, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак доложил министру обороны Украины Андрею Загороднюку о результатах работы комплексной комиссии Генштаба в 72-й бригаде, – рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - Министром обороны принято решение о выводе 72-й бригады из зоны операции объединенных сил (ООС).
Также Генеральному штабу поручено направить в прокуратуру все материалы по выявленным нарушениям в 72-й бригаде для возбуждения уголовного производства в отношении Богомолова.
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ИСТОЧНИК KP.RU