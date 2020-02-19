НМ ЛНР: подготовкой диверсионной группы занимался лейтенант ВСУ Ярослав Медик

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:48:12+03:00

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По данным оборонного ведомства Луганской Народной Республики подготовкой разведывательно-диверсионной группы для провокации 18 февраля занимался командир первой роты лейтенант Ярослав Медик. Об этом сообщил начальник Управления НМ ЛНР Ян Лещенко.

- А командиром ДРГ был комвзвода погибшего бойца ВСУ лейтенант Сергей Богданович, который также получил ранения, однако, в отличие от Хитайлова, был эвакуирован подчиненными, - рассказал он.

Лещенко отметил, что ЛНР готова передать для погребения тело погибшего Хитайлова.

- Мы надеемся, что гибель рядового Хитайлова станет хорошим примером украинским солдатам, поддавшимся государственной пропаганде и пришедшим на эту войну для заработка или борьбы с придуманным врагом, что ваши командиры, в погоне за медалями и должностями, а также в угоду своим высокопоставленным кукловодам отправят вас на убой, при этом не заботясь даже о спасении в случае ранении или гибели, - подчеркнул Ян Лещенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU