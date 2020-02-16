2020-02-16T17:29:39+03:00
Политика

Как Сергей Сивохо собирается Донбасс с Украиной объединять

Для этого бывшим комиком, а ныне советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины создана целая национальная платформа
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сивохо играет роль "доброго полицейского" для Донбасса. Фото: news.liga.netСивохо играет роль "доброго полицейского" для Донбасса. Фото: news.liga.net
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Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо заявил о создании платформы "для примирения и единства".

- Предварительно 19 числа мы будем презентовать Национальную платформу примирения и единства. Приходите туда, все расскажем, на все вопросы ответим, — Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства.

Презентация документа состоится 19 февраля.

Его помощник Толкачев заявил, что платформа будет создана для «исполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса».

- Эта платформа создана в рамках исполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса, — заявил Толкачев. - Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась Платформа.

При этом дончане в своем подавляющем большинстве ни о какой Украине слышать не хотят и давно идентифицируют себя с Россией, смело заявляя об этом. О своем выборе они заявили еще в 2014 году и отступать от него не намерены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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