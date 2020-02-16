Как Сергей Сивохо собирается Донбасс с Украиной объединять
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо заявил о создании платформы "для примирения и единства".
- Предварительно 19 числа мы будем презентовать Национальную платформу примирения и единства. Приходите туда, все расскажем, на все вопросы ответим, — Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства.
Презентация документа состоится 19 февраля.
Его помощник Толкачев заявил, что платформа будет создана для «исполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса».
- Эта платформа создана в рамках исполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса, — заявил Толкачев. - Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась Платформа.
При этом дончане в своем подавляющем большинстве ни о какой Украине слышать не хотят и давно идентифицируют себя с Россией, смело заявляя об этом. О своем выборе они заявили еще в 2014 году и отступать от него не намерены.
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ИСТОЧНИК KP.RU