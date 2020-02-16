Житель ЛНР украинскому журналисту: "У нас народ смеется с перспектив возвращения на Украину"

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:10:17+03:00

Свой выбор дончане сделали еще в 2014 году. Фото: ДАН

Житель Антрацита ЛНР сказал, что о возвращении в нэньку и речи быть [видео]

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Житель города Антрацит Луганской Народной Республики дозвонился в прямой эфир украинского телеканала НАШ рассказал о настроениях в Республики и ожиданиях от украинской власти.

В частности, ведущий спросил телезрителя, когда жители Донбасса планируют возвращение под юрисдикцию Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/761090" frameborder="0"></iframe> Житель ЛНР - ведущему украинского шоу: Дончане даже не думают возвращаться на Украину.! другой источник

На что житель Антрацита заявил, что если раньше были об этом хотя бы разговоры, то теперь о возвращении в состав Украины даже не говорят.

- Если раньше люди иногда об этом говорили, то сейчас и речи не идет ни о каком возвращении, - заметил дончанин, чем поверг ведущего телеканала в недоумение.

Мужчина также добавил, что жители республик имеют возможность смотреть украинские телеканалы и абсолютно ничего не ждут от Украины и президента Зеленского.

Для дончан, которых Украина обстреливает седьмой год, все это очевидно, в отличие от жителей незалежной, с чьего молчаливого одобрения и происходит этот геноцид.

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ИСТОЧНИК KP.RU