Житель ЛНР украинскому журналисту: "У нас народ смеется с перспектив возвращения на Украину"
Житель города Антрацит Луганской Народной Республики дозвонился в прямой эфир украинского телеканала НАШ рассказал о настроениях в Республики и ожиданиях от украинской власти.
В частности, ведущий спросил телезрителя, когда жители Донбасса планируют возвращение под юрисдикцию Украины.
Житель ЛНР - ведущему украинского шоу: Дончане даже не думают возвращаться на Украину.! другой источник
На что житель Антрацита заявил, что если раньше были об этом хотя бы разговоры, то теперь о возвращении в состав Украины даже не говорят.
- Если раньше люди иногда об этом говорили, то сейчас и речи не идет ни о каком возвращении, - заметил дончанин, чем поверг ведущего телеканала в недоумение.
Мужчина также добавил, что жители республик имеют возможность смотреть украинские телеканалы и абсолютно ничего не ждут от Украины и президента Зеленского.
Для дончан, которых Украина обстреливает седьмой год, все это очевидно, в отличие от жителей незалежной, с чьего молчаливого одобрения и происходит этот геноцид.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Александр Ходаковский: «Встань в ряды ополчения хотя бы половина из тех, кто ходил с флагами по Донецку и захватывал здания, вся Донецкая область была бы наша»
Создатель бригады «Восток» и экс-министр государственной безопасности Александр Ходаковский дал большое эксклюзивное интервью «Комсомольской правде» (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU