Украинская армия утюжит территории ДНР: за сутки восемь раз нарушено перемирие

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:28:32+03:00

Обстрелы Донбасса со стороны ВСУ не прекращаются. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Снаряды летят по всем направлениям -в Ясиноватую, Гольмовский, Коминтерново

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Украинские боевиков за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР 14 боеприпасов. А это чьи-то разрушенные дома, очередные ранения мирных жителей.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз, – сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 14 единиц.

Снаяряды украинских боевиков летели в поселок шахты «Трудовская», Ясиноватой и поселка Луганское (донецкое направление), районы поселков Доломитное, Гольмовский и шахты имени Гагарина (горловское направление), а также окрестности села Коминтерново (мариупольское направление). При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее, 15 февраля, в поселке шахты «Трудовская», что на западе Донецка, украинский снайпер ранил 61-летнего местного жителя. Мужчину госпитализировали в горбольницу №14 Петровского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU