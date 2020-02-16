Украинская армия утюжит территории ДНР: за сутки восемь раз нарушено перемирие
Украинские боевиков за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР 14 боеприпасов. А это чьи-то разрушенные дома, очередные ранения мирных жителей.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз, – сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 14 единиц.
Снаяряды украинских боевиков летели в поселок шахты «Трудовская», Ясиноватой и поселка Луганское (донецкое направление), районы поселков Доломитное, Гольмовский и шахты имени Гагарина (горловское направление), а также окрестности села Коминтерново (мариупольское направление). При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие.
Ранее, 15 февраля, в поселке шахты «Трудовская», что на западе Донецка, украинский снайпер ранил 61-летнего местного жителя. Мужчину госпитализировали в горбольницу №14 Петровского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU