«Не только спасли, так еще и накормили»: В Алчевске собака провалилась в люк теплотрассы

13 Февр. 2020 2020-02-13T20:04:33+03:00

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История чудесного спасения еще одного четырехлапого произошла сегодня, 13 февраля, в Алчевске. Бродячая собака провалилась в открытый люк на теплотрассе. К счастью, ее жалобный скулеж услышали неравнодушные люди. Они-то и вызвали спасателей МЧС ЛНР. Об этом сообщили в спасательном ведомстве Республики.

— Животное провалилось в люк теплотрассы на улице Дунауйварошской. Несколько человек почти одновременно услышали, как скулит собака, и обратились за помощью в службу 101. К месту происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части номер 18. Собака находилась на глубине 2.5 метров, — говорится в сообщении.

Сколько времени собака провела на дне люка неизвестно. Но, когда спасательная операция была закончена, собаку вдоволь накормили различными вкусностями, осмотрели, нет ли у нее травм, и отпустили с миром.

Надеемся, что больше собака в такую западню не попадет. Животному крупно повезло, что люди позаботились о нем. В отличие от его собрата из Донецка.

Напомним, что на днях в одном из донецких ставков утонул пес. Лед оказался слишком тонким и в итоге он упал в воду недалеко от берега. Произошло это на глазах у людей. Но никто из них не попытался помочь псу.

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ИСТОЧНИК KP.RU