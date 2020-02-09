2020-02-09T22:39:08+03:00
Общество

«Его могли бы спасти, но увы…»: В одном из донецких ставков от холода погиб пес

Лед на ставке оказался слишком тонким и в итоге пес упал в воду
Екатерина Сорока
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Сотрудники приюта не исключают возможность, что у пса могли быть хозяева. Он просто потерялся. Фото: инстаграм pif_dnСотрудники приюта не исключают возможность, что у пса могли быть хозяева. Он просто потерялся. Фото: инстаграм pif_dn
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На этой неделе выдалась настоящая зима с метелью, сильным ветром и снегом. Но температура все еще недостаточно низкая, чтобы водоемы в Республике покрылись толстым слоем льда. Однако животные об этом не знают.

Сегодня, 9 февраля, на одном из водоемов в Ворошиловском районе Донецка пес вышел на лед водоема. Но скоро он треснул, и в итоге животное оказалось в воде. Какое-то время пес старался держаться на плаву, барахтался в воде и звал на помощь. Но в людном месте не нашлось спасителей.

— В приют позвонили молодые люди, которые сообщили, что в ставок упала собака и не может вылезти, — рассказывают работники приюта ПИФ. — К сожалению, пока мы домчались с Буденовского в Ворошиловский район, собака погибла.

Сотрудники приюта вытащили тело животного из воды и попытались даже привести его в чувства. Но все реанимационные действия оказались бессмысленными.

— Вокруг были люди с санками, с весельем, с детьми. И всем плевать. Такая вот страшная штука. А ведь пес был совсем рядом, возле парапета. Его могли бы достать, но увы … — добавили в приюте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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