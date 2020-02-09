Фото собак, ждущих «зеленый свет» на пешеходном переходе, набирает популярность в соцсетях
Даже бродячие собаки понимают, как важно соблюдать правила дорожного движения. Особенно, когда на улице уже второй месяц, то скользкий асфальт, то метель или плохая видимость из-за туманов. Животные предпочитают переходить дорогу по пешеходному переходу и только на зеленый свет. Так уверяет автор завирусившейся фотографии в соцсетях.
Фотография была сделана на днях в Донецке в микрорайоне «Текстильщик». На картинке животные терпеливо сидят на тротуаре перед пешеходным переходом. А тем временем люди, не обращая внимания на красный свет светофора, вышли на дорогу. Пример поступка «хвостиков» по мнению пользователей соцсетей должен быть заразительным.
— Замечал, как водитель. Собаки действительно ждут знака светофора. Может цвета они и не различают, но ждут, когда загорится нижний кружок светофора. Причем во всем городе, — комментирует фотографию Олеган.
— В ДПС им нужно поступать, чтобы людей учить, как правильно дорогу переходить, — пишет Руслан.
— Многие собаки умнее иных людей! Даже они понимают, что под колесами можно погибнуть. И несколько тон не успеют остановиться за секунду по гололеду, — добавила Ольга.
Трио собачек в ожидании «зеленого света» суммарно набрало за сутки больше 30 тысяч просмотров, сотник лайков и еще десятки репостов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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