Приют "ПИФ" объявляет день открытых дверей и приглашает всех на прогулку с питомцами

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:47:56+03:00

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Приютам для животных необходимы волонтеры для выгула собак.

- Ждем Вас в приюте «ПИФ» в эту субботу в 11:00 утра! Нас ждут животные! Собаки очень хотят гулять, - приглашает пиар-менеджер приюта Юлия Небаба. - Они смотрят на эту снежную погоду, завидуют счастливчикам, которых выводят на прогулку и думают, когда же настанет их черед? Волонтеров катастрофически мало! Любой желающий может приехать в приют ежедневно с 10.00 до 15.00, но если вы боитесь, переживаете или не знаете, с чего начать свою помощь - приезжайте на организованную поездку!

Всех ждут в приюте в 11.00! Тех, кто не знает, где расположен приют, будут встречать в 10:50 возле памятника Энергетикам (остановка улица Арктики по трамваю 10 или маршруту 18 с АС Центр) - там вас встретит работник приюта и проведет.

- Всем желающим не забыть взять одежду, которую не жалко испачкать и вкусняшки для собак! Кстати, после масштабного выгула будем греться чаем с печеньками, - обещают работники «ПИФ».

Такая прогулка, кроме осознания доброго дела, способна подарить массу положительных эмоций. Еще это выход для тех, кто мечтает о собаке, но по каким-то причинам не может ее завести. А потому не раздумывайте, приезжайте целыми семьями!

По вопросам можно писать и звонить Юле Небабе - 071 316 60 60 ( с 10.00 до 17.00)

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ИСТОЧНИК KP.RU