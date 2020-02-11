Донецкая комиссионка превратилась в антикварный магазин

У каждой вещи есть своя душа – говорят многие. Особенно в это верят антиквары. Где помимо интернет–магазинов можно найти эти самые вещи с душой? Этим вопросом задалась «Комсомолка». Ответ мы нашли практически случайно – подсказал старенький нумизмат на барахолке под куполом «Крытого рынка». Кстати – слово «барахолка» применительно к этому месту не нравится тем, кто там работает, но в народе его называют именно так.

Открыл магазин интересных товаров

Мы направились в комиссионный магазин. Даже подумать не могли, что там, помимо старой одежды или мебели советского периода, сможем увидеть что-то стоящее. Только открыв двери салона, поняли, что глубоко заблуждаемся. Перед нами предстали полки со статуэтками, часами, иконами и другими элементами быта различных исторических периодов. Было ощущение, что попали на выставку в музей или к собирателю древностей, который хранит все свои богатства в двух небольших комнатках.

Этот комиссионный магазин открылся в Донецке не так давно, и что удивительно – практически в самый разгар войны. В этом году ему исполнится всего пять лет – первый юбилей. Идея создания подобного рода магазина появилась у Дмитрия Владимировича спонтанно. Ему захотелось, чтобы будущий магазин отличался от других комиссионок. Судя по всему – это у него получилось.

– Все тогда закрывались в Донецке. А я решил поплыть против течения и назло всему – запустить бизнес. В налоговой даже удивились тогда. Хотелось открыть магазин интересных товаров. Я прошел по обычным комиссионным и увидел там обычные вещи. Тогда задумал объединить обычные вещи с необычными, – говорит владелец магазина Дмитрий Громов. – Примерно так устроены комиссионные в Финляндии и Италии. Я не коллекционер – к вещам не привязываюсь. Мне просто интересно покопаться в истории. Каждая вещь чему-то учит, о многом может рассказать. О каждом предмете я нахожу информацию.

Шпиатр (сплав олова и цинка) отлично передает мелкие детали, поэтому немцы любили этот материалФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

От жуликов отбились

Работает этот комиссионный магазин по общепринятым правилам – принимает бывшие в употреблении или новые товары от владельцев с целью их продажи и получения определенного процента от полученных за проданный товар денег – так называемой комиссии.

– Мы не скупщики. Платим владельцу вещи только после ее продажи. Такой подход помогает уберечься от недобросовестных людей. Нередко бывали случаи, когда заходили явно непорядочные люди и предлагали купить дорогущие часы. С такими мы не работаем. К тому же у нас все законно – оформляются бумаги, а для этого нужны копии паспорта и идентификационного кода продавца. Когда озвучиваем эти требования, жулики обычно отсеиваются. За годы нашей работы они поняли, что с нами у них дела не пойдут, и больше не приходят.

Многие считают, что в комиссионных магазинах продаются товары, которые пришли в непригодность, или же вещи с браком. Однако и это мнение является ошибочным. Дмитрий Владимирович уверяет, что он отвечает за состояние любой вещи в его магазине.

– Помещение у нас маленькое и аккуратное. Поэтому в одежде и обуви никакого хлама и никакого брака нет – на такие вещи просто нет места. Поцарапанную обувь мы под реализацию не возьмем, если на одежде дырка или пятно – тоже. Техника должна быть в исправном состоянии. На статуэтках – никаких сколов. От этого зависит и наша клиентура – люди знают, что у нас все исправное и без брака.

Детей водят на экскурсии

В советское время в комиссионках можно было купить дорогие дефицитные вещи, привезенные из-за границы. Сегодня это место, где можно существенно сэкономить на покупке насущного либо подзаработать, разгрузив гардероб от ненужных, но добротных вещей.

– Люди несут сюда вещи по разным причинам. Кому-то нужны деньги – это бывает часто. Кому-то вещь просто разонравилась, как правило, это женщины – они же шопоголики. Народ путешествует, и кто-то кому-то в подарок, например, привез куртку, а она по размеру не подошла – несут сюда. Обычно коллекционер расстается с чем-то только потому, что нужно купить что-то, чего у него еще нет – что-то лучшее.

Перед нами предстали полки со статуэтками, часами, иконами и другими элементами быта различных исторических периодовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Дмитрий Владимирович советует пересматривать бытовые вещи, прежде чем выносить их на свалку. Многие выбрасывают редкий антиквариат, даже не задумываясь о том, что та или иная вещь может очень дорого стоить.

– Сейчас самый большой спрос среди покупателей на акустические классические гитары, синтезаторы, духовые инструменты. Военно-спортивные клубы покупают пневматику – винтовки и пистолеты. Хорошо расходятся фарфоровые статуэтки советского времени. Сюда можно принести даже спортивные джинсы, обувь или велосипед. С ценой определяемся вместе со сдатчиком. Если затрудняемся – всегда есть интернет, можно найти аналоги и посмотреть цены.

Больше всего радует то, что в этом магазине нередко можно встретить не только коллекционеров или просто покупателей, но и семьи с детьми. Родители рассказывают своим чадам об истории и показывают предметы разных периодов, а хозяева разрешают потрогать их руками.

1. Мерная латунная кружка – 1891 год (г. Санкт-Петербург)

Мерная латунная кружка – 1891 год (г. Санкт-Петербург)Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Без такой кружки не могло работать ни одно питейное заведение в царской России. Она номерная – номера бьются сверху. Такие кружки закупали трактиры в фискальных органах – они были разного калибра. Эта – стограммовая. Клиенту наливали сначала сюда, он внимательно смотрел, чтобы правильно налили, потом переливали в стаканчик. Эта кружка называется «жулик» – она интересна вмятиной на донышке. При каждом наливании чуть-чуть недоливали. Поэтому у каждого трактирщика было по две кружки – одна правильная, другая – «жулик». Для надзирателей и внимательных клиентов доставали нормальную, а когда вечер в разгаре, то в ход шла «неправильная». Эту кружку принес сюда один из коллекционеров».

Стоимость – 12 000 рублей.

2. Икона с образом Николы Можайского – XIX век (Россия)

Икона с образом Николы Можайского – XIX век (Россия)Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Иконы я беру неохотно. Здесь у меня их всего три. Их сложно продать. Сейчас мало коллекционеров, которые этим занимаются. Вот эта икона – XIX века. На ней изображен Никола Можайский. В одной руке он держит город, а в другой меч. Сюжет возник еще в XIII веке, когда Можайск часто подвергался нападениям. Тогда силы защитников были слабы. Все население Можайска молилось Николаю Чудотворцу о спасении. В небесах явился огненный лик Николая с мечом, и осаждавшие, увидев это чудо, в панике побросали оружие и разбежались».

Стоимость – 25 000 рублей.

3. Амулет – Крымское ханство – XVIII век (Крым)

Амулет – Крымское ханство – XVIII век (Крым)Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Это мусульманский предмет. Туда закладывается записка с молитвой, в данном случае с обращением к Аллаху – с просьбами. Он серебряный, очень редкий – привезен именно из Крыма. Среди наших экспонатов это самый старый предмет».

Стоимость –25 000 рублей.

4. Кошелек-кольчуга – начало ХХ века (Англия)

Кошелек-кольчуга – начало ХХ века (Англия)Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«В Англии они были очень модными. Это плетение из латуни – похоже на кольчугу. Здесь есть пудреница и откидное зеркальце. В таких кошельках 100 лет назад дамы носили деньги. Сейчас пользоваться этим предметом по назначению – кощунство. Это коллекционный экземпляр».

Стоимость – 12 000 рублей.

5. Зажигалка в виде фотоаппарата – 70-е годы ХХ века (СССР)

Зажигалка в виде фотоаппарата – 70-е годы ХХ века (СССР)Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Очень редкий экземпляр. Это зажигалка на треноге – ее можно поставить. Редкая она именно из-за треноги, потому что в карман ее класть было неудобно. Поэтому треногу откручивали и со временем теряли. А эта – в полной комплектации. Ее можно залить бензином, и она будет работать».

Стоимость – 3 000 рублей.

6. Абажур – 50-е годы ХХ века (Германия)

Абажур – 50-е годы ХХ века (Германия)Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Это ручная работа. Абажур кожаный, шпиатровая ножка – сплав олова и цинка. Немцы любили шпиатр за его пластичность, он хорошо передает мелкие детали. Покрашен абажур бронзовой краской».

Стоимость – 35 000 рублей.

7. Гармонь – конец XIX – начало ХХ века (Германия)

Гармонь – конец XIX – начало ХХ века (Германия)Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Коллекционная гармонь. Ей больше 100 лет. Интересна она тем, что эта фирма выпускала в основном трехрядные гармошки или с боковым расположением кнопок. А здесь фронтальное расположение и два ряда кнопок. У нас в наличии имеются различные музыкальные инструменты. Кто увлекается балалайками – пожалуйста. Есть виолончели, гитары, синтезаторы и саксофоны».

Стоимость – 14 000 рублей.

8. Часы-тысячедневники – 1956 год (Германия)

Часы-тысячедневники (справа) – 1956 год (Германия)Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Самые редкие часы среди имеющихся у нас в магазине – это часы-тысячедневники. Механизм изобрел Густав Беккер в середине XIX века. На тысячедневниках есть маятник, который работает в паре с пружиной, они заводятся на три года».

9. Шахматный столик – 60-е годы (Италия)

Шахматный столик – 60-е годы (Италия)Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Шахматы современные, столик произвели в прошлом веке. Он многофункциональный, можно нажать рычажок, поднять крышку и сыграть в нарды, а если крышку перевернуть – получаем ломберный столик для игры в карты».

Стоимость – 20 000 рублей.

10. Крючок для вышивки бисером – 1873 год (Англия)

Крючок для вышивки бисером – 1873 год (Англия)Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Этот двухсторонний крючок изготовлен из латуни. На самом деле – очень тонкая работа. Техника вышивки крючком появилась лишь в середине XIX века – с его помощью вышивать стали в несколько раз быстрее, чем иглой»

Стоимость – 6 500 рублей

Комиссионный магазин «Элегант»

Контактный телефон +38 071 350 90 18 (Есть Вайбер)

Адрес: город Донецк, улица Челюскинцев, 184 (вход со стороны бульвара Шевченко)

Магазин необычных товаров открылся в 2015 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Финские «барахолки» считаются передовыми

Комиссионные магазины пользуются популярностью во многих странах. Но лишь в некоторых они напоминают антикварные магазины. Одна из таких стран – Финляндия. Там магазины бывших в употреблении товаров называются «кирписами».

– У финнов не принято выбрасывать хорошие вещи, они их сдают в комиссионные магазины. Там же финны покупают что-то подешевле для оформления дома или одежду. Имеется целая сеть магазинов, где помимо старых вещей и посуды продают антикварную мебель, картины в красивых рамках, какие-то необычные вещи, – рассказывает путешественница Любовь Мак в своем блоге. – Заходишь в такой магазин и ощущаешь полный восторг: очень красивая мебель, хрусталь, люстры, шикарные сервизы. Многие финны обустраивают свой дом вещами из кирписа. Даже коллекционеры из России с удовольствием приезжают покопаться на финской барахолке.

Комиссионные магазины пользуются популярностью во многих странах. Но лишь в некоторых они напоминают антикварные магазиныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Что считается антиквариатом?

Антиквариат в целом – это старые или редкие художественные произведения или другие ценные вещи, которые являются объектами коллекционирования и торговли. К антикварным предметам наиболее часто относят мебель, книги, картины, предметы домашнего обихода.

Чтобы предмет считался антикварным, ему должно быть определенное количество лет. На бытовом уровне в России люди причисляют к антиквариату предметы старше 50 лет. По закону «О вывозе и ввозе культурных ценностей» все предметы, произведенные более ста лет назад, запрещены к вывозу из страны.

В Соединенных Штатах Америки антикварный предмет должен быть изготовлен до 1830 года. В Канаде – до 1847 года. В Великобритании ему должно быть не менее 100 лет. В большинстве стран предмету должно быть не менее 60 лет, чтобы он считался антикварным.

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