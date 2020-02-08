Чтобы исполнить мечту дончанки, Леонид Якубович впервые нарушил правила «Поле чудес»

Жительница Донецка Нина Педченко приняла участие в капитал-шоу «Поле чудес» на «Первом канале». Когда ведущий программы Леонид Якубович узнал, что женщина приехала из столицы ДНР – не смог сдержать эмоций.

- Нина Порфирьевна, клянусь вам, по-человечески, при слове «Донецк» - у всех ёкает сердце и все мы переживаем за вас смирно, мы все за вас болеем невероятно. Это абсолютно искренне, - сказал он.

После этих слов зрительный зал взорвался аплодисментами. Дончанка передала благодарность администрации за возможность принять участие в шоу и спела песню «В чистом небе Донецком».

- А вы по профессии кто? – спросил Якубович.

- Учитель начальных классов, - ответила Нина Педченко.

- Вы училка?

- Да.

- Знаете что!? – говорит ведущий. - Один раз в жизни я могу нарушить правила «Поле чудес». Права такого нет. Но я не могу этого не сделать. Очень хочется.

Леонид Якубович подходит к «барабану» и передвигает его до «сектора Приз».

- Я не торгуюсь с женщинами, тем более в эту секунду я этого делать вообще не намерен. Поэтому лишь бы у вас было хорошее настроение – приз или деньги?

Нина Педченко выбрала приз.

«Донецкая Народная Республика, город Донецк, школа №119 для «Поле чудес». Фото: 1tv.ru

Из черного ящика Леонид Якубович достал сертификат на двоих на недельный экскурсионный тур в Санкт-Петербург.

- Леонид Аркадьевич, как вы угадали? – удивляется дончанка.

Нина Порфирьевна приехала на передачу не с пустыми руками. Она привезла подарки, среди которых вышивка донецких школьников.

- Донецкая Народная Республика, город Донецк, школа №119 для «Поле чудес», - прочитал на обратной стороне картины Леонид Якубович.

Нина Педченко подала заявку на участие в капитал-шоу «Поле чудес» еще в 2016 году. Тогда в письме дончанка написала, что она дочь погибшего офицера, похороненного в Санкт-Петербурге, и если она попадет на шоу, то после съемок отправится в этот город.

Заявку жительницы Донецка приняли и пригласили на съемки, но она не смогла выехать из города из-за метелей. Спустя четыре года Нине Порфирьевне вновь пришло приглашение, и она наконец-то смогла поучаствовать в «Поле чудес».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шахтер из Макеевки Леонид Сергиенко: За победу в «Голосе» я благодарен трем прекрасным женщинам

Леонид Федорович рассказал «Комсомолке» о том, как попал на проект и почему его прозвали донбасским Карузо [видео][эксклюзив] (Подробнее...)