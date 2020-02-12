2020-02-12T21:25:05+03:00
Политика

У Зеленского хотят, чтобы амнистией в республиках Донбасса занимались «комиссии правды»

В Киеве готовят концепцию переходного правосудия, которую президент Украины предложит «нормандской четверке»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Киеве собираются пропустить через «комиссии правды» каждого жителя республик ДонбассаВ Киеве собираются пропустить через «комиссии правды» каждого жителя республик ДонбассаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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До намеченной встречи лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине осталось всего два месяца. Но саммит может и не состояться – Киев не выполняет предыдущие решения в Париже. Зеленский не смог остановить обстрелы на линии фронта. Они даже усилились. Не вносятся изменения в Конституцию по особому статусу Донбасса. А на днях Верховная рада провалила законопроект, облегчающий жителям ДНР и ЛНР получение украинских пенсий и возврат долгов.

Поэтому сейчас в команде президента Украины ищут, что же еще предложить главам России, Германии и Франции. Одна из тем для переговоров – амнистия. В Киеве ее разрабатывают в рамках концепции переходного правосудия. Причем к ответственности не привлекут убийц и мародеров из украинской армии и других силовых структур. А только тех, кто был на стороне республик Донбасса.

Решать судьбу каждого «сепаратиста» может и внесудебный орган – некая «комиссия правды». Это предлагает известный правозащитник Александр Павличенко, который входит в рабочую группу по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий».

- Идея создать «комиссию правды» давно витает в Киеве, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Мне почему-то сразу вспоминаются «тройки» времен Сталина. Все прекрасно понимают, что никто не будет церемониться с «сепаратистами». О каком справедливом переходном правосудии можно говорить, когда Зеленский войну не в состоянии остановить. Или пенсии старикам вернуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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