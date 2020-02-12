2020-02-12T19:14:52+03:00
Политика

«Посягал на целостность Украины»: Мэр подконтрольного Киеву Светлодарска Брехунец попал в «сепаратисты»

В Донбассе главе горсовета грозит до 5 лет тюрьмы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Анатолий Брехунец ломает голову: с какого бодуна в прокуратуре только сейчас вспомнили об истории с референдумом. Фото: bahmut.in.uaАнатолий Брехунец ломает голову: с какого бодуна в прокуратуре только сейчас вспомнили об истории с референдумом. Фото: bahmut.in.ua
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Жернова украинской Фемиды продолжают перемалывать судьбы жителей Донбасса, кто хоть каким-то боком причастен к проведению референдума 2014 года о независимости ДНР. На этом фоне разговоры правителей Украины о том, что они не собираются никого в республиках «зачищать», являются откровенной брехней. Сие может подтвердить мэр подконтрольного Киеву Светлодарска Анатолий Брехунец.

Работал-пахал человек на Украину всю войну. А тут бац – дядечки из прокуратуры Донецкой области объявили главе Светлодарского городского совета о подозрении. Мол, Брехунец на самом деле – «редиска». В 2014-м посягал на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Каким образом?

- В мае 2014 года председатель Светлодарского городского совета внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности ДНР, – сообщили в облпрокуратуре.

За такую крамолу светит мэру по 110-й статье УК тюрьма на срок от 3 до 5 лет. А чтобы Анатолий Брехунец, не дай Бог, не сбежал в ДНР (Светлодарск находится у самой линии фронта), в Краматорский городской суд направлено ходатайство о содержании мэра под стражей.

Горожане ломают голову: с какого бодуна в прокуратуре только сейчас вспомнили об этой истории? Самые догадливые считают, что все связано с предстоящими в октябре выборами. Между прочим, Брехунец является Светлодарским городским головой уже 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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