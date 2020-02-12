2020-02-12T12:37:07+03:00
Политика

Майора СБУ, обвиняемого в жестоком убийстве жителя Авдеевки, украинский суд лишь отстранил от службы

Вадим Федорчук остался на свободе и может получать зарплату
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Майор СБУ Вадим Федорчук (на фото – слева) говорит суду только то, что советует его защитник Павел Агапов. Фото: dnews.dn.uaМайор СБУ Вадим Федорчук (на фото – слева) говорит суду только то, что советует его защитник Павел Агапов. Фото: dnews.dn.ua
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10 февраля в Краматорском городском суде Донецкой области рассматривалось дело о похищении и убийстве с особой жестокостью мирного жителя Авдеевки Владимира Еремина. На скамье подсудимых – майор контрразведки СБУ Вадим Федорчук.

Об этом циничном преступлении «Комсомолка» уже рассказывала своим читателям. 10 марта 2017 года пьяный майор Федорчук вместе с двумя военнослужащими ВСУ похитили в Авдеевке 43-летнего Владимира Еремина. Его вывезли в лесопосадку и там замучили до смерти. Выясняли «причастность к наркоторговле». На самом деле просто издевались над обычным мирным жителем, у которого остались жена и 11-летний сын.

Убийство раскрыли быстро. Но дело затянулось на два с половиной года. Главный фигурант был выпущен под залог и уехал служить в Киев. Менялись судьи. Срывались заседания.

Интересы потерпевших родственников убитого авдеевца защищает известный адвокат Валентин Рыбин из Киева. Тот самый, который был защитником бразильского добровольца Рафаэля Лусварги, воевавшего в Донбассе. А потом - руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

10 февраля в Краматорском городском суде собрался новый состав судей. Несмотря на настойчивые ходатайства военного прокурора и адвоката, суд оставил на свободе Вадима Федорчука. Но принял странное решение об отстранении майора от службы.

Валентин Рыбин заявил, что этот вердикт не предполагает лишения заработной платы. Такая вот трогательная забота о материальном достатке майора. К тому же система СБУ такова, что Федорчук сможет преспокойно работать дальше где-нибудь в «кадровом резерве» спецслужбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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