Леонид Якубович: При слове «Донецк» у всех ёкает сердце - мы переживаем за вас

8 Февр. 2020 2020-02-08T00:51:53+03:00

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Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» на «Первом канале» во время эфира исполнил давнюю мечту учителя из Донецка Нины Педченко. Для этого Леониду Якубовичу впервые пришлось нарушить правила игры. Он подошел к «барабану» и передвинул его до «сектора Приз».

Ведущий не стал торговаться, и спросил лишь один раз «приз или деньги?» Нина Порфирьевна без раздумий выбрала «приз». В черном ящике оказался сертификат на двоих на недельный экскурсионный тур в Санкт-Петербург. Дончанка мечтала об этой поезде, потому что в этом городе похоронен ее отец – офицер.

Ведущий «Поле чудес» во время эфира исполнил давнюю мечту учителя из Донецка Нины Педченко. Фото: 1tv.ru

- Нина Порфирьевна, клянусь вам, по-человечески, при слове Донецк у всех ёкает сердце и мы переживаем за вас смирно, мы все за вас болеем невероятно. Это абсолютно искренне, - сказал Леонид Якубович.

После этих слов зрительный зал взорвался аплодисментами. Дончанка передала благодарность администрации за возможность принять участие в шоу и спела песню «В чистом небе Донецком».

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ИСТОЧНИК KP.RU