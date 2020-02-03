Открыть огонь по Донецку приказал командир 28-й бригады ВСУ Максим Марченко

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:02:34+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР

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Сегодня, 3 февраля, в первой половине дня вооруженные формирования Украины открыли огонь по западной окраине столицы Донецкой Народной Республики. Под обстрел киевских силовиков попали поселки шахты «Трудовская», Александровка, Старомихайловка, Жабичево и район «Вольво-Центра».

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказали, кто отдал приказ открыть огонь по Донецку, в результате чего – два дома получили повреждения.

- В 10.20 украинские каратели из 28-й бригады по приказу военного преступника (Максима) Марченко открыли прицельный огонь из вооружения БМП-1 по жилым домам Старомихайловки, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве ДНР сообщили, что мирные жители были вынуждены укрываться от обстрела в подвалах своих домов.

Напомним, что жители прифронтовой Александровки рассказывали «Комсомолке», что у них подвалы всегда наготове, потому что украинская армия может в любой момент открыть огонь.

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ИСТОЧНИК KP.RU