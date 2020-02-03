2020-02-03T16:02:34+03:00
Политика

Открыть огонь по Донецку приказал командир 28-й бригады ВСУ Максим Марченко

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: odnews.infoФото: odnews.info
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 февраля, в первой половине дня вооруженные формирования Украины открыли огонь по западной окраине столицы Донецкой Народной Республики. Под обстрел киевских силовиков попали поселки шахты «Трудовская», Александровка, Старомихайловка, Жабичево и район «Вольво-Центра».

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказали, кто отдал приказ открыть огонь по Донецку, в результате чего – два дома получили повреждения.

- В 10.20 украинские каратели из 28-й бригады по приказу военного преступника (Максима) Марченко открыли прицельный огонь из вооружения БМП-1 по жилым домам Старомихайловки, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве ДНР сообщили, что мирные жители были вынуждены укрываться от обстрела в подвалах своих домов.

Напомним, что жители прифронтовой Александровки рассказывали «Комсомолке», что у них подвалы всегда наготове, потому что украинская армия может в любой момент открыть огонь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зафиксировано размещение вооружения киевских силовиков в жилых кварталах Донбасса

ВСУ используют условное перемирие для передислокации военной техники и для постройки позиций (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Впервые за почти 100 лет в Хомутовской степи в феврале зацвел шафран
ДНР отказалась проводить обмен пленными по формуле «всех на всех» до полного прекращения войны
Открыть огонь по Донецку приказал командир 28-й бригады ВСУ Максим Марченко
Прохожие обеспокоены судьбой ребенка больше, чем его родная мать: на улицах Снежного нашли беспризорного 9-летнего мальчика
Зафиксировано размещение вооружения киевских силовиков в жилых кварталах Донбасса
За месяц шахтеры ДНР добыли 500 тысяч тонн угля
ВСУ обстреляли мариупольское и донецкое направления
ВСУ минируют обочины дорог на Луганщине
Погода в Луганске на день: 3 февраля в Республике ожидается усиление ветра и дождь
Украинская армия воевала с беспилотником ОБСЕ над Орехово
Погода в Донецке на день: 3 февраля будет тепло и облачно
Народная милиция ЛНР: Украинские военные гибнут в Донбассе на минах, которые устанавливают их же саперы
В ДНР ответили на заявление помощника Зеленского о внеочередных выборах в Донбассе
Отменят ли навсегда комендантский час в ДНР
На кастинге конкурса «Краса Донбасса – 2020» из четырехсот девушек выбрали двадцать финалисток
В Донбассе сержант ВСУ продавал через интернет беспилотник «Фантом», а офицер - американский тепловизор «Archer»
ООН собирает для жителей Донбасса 158 миллионов долларов
Украина набирает «пленных» для нового обмена: осудили двух жительниц Донбасса, еще четыре - на очереди
Аргентинское танго, путешествия и мир: Что загадывали дончане в сегодняшнюю дату 02.02.2020
В Волновахе обещают ускорить обслуживание пенсионеров из ДНР
В Донбассе командир 58-й бригады ВСУ наладил подпольное производство сигарет десяти торговых марок
До 1 мая подростки из республик Донбасса смогут ездить на Украину по свидетельству о рождении
В Горловке горел гараж станции «скорой помощи»
Украинская армия третий день подряд обстреливает Донецкий аэропорт из минометов
Командование украинской армии в Донбассе вдвое занизило потери войск в январе