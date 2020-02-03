2020-02-03T11:44:07+03:00
Политика

ВСУ обстреляли мариупольское и донецкое направления

Под огонь украинской армии попали несколько населенных пунктов ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: facebook.comФото: facebook.com
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Украинские вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Только за прошедшие сутки киевские силовики выпустили почти пятьдесят боеприпасов по донецкому и мариупольскому направлениям. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В ведомстве отметили, что под обстрел украинской армии попали несколько населенных пунктов Республики. На донецком направлении ВСУ обстреляли поселки шахты «Трудовская», Александровку, Жабичево и район «Вольво-Центра». На мариупольском – село Новая Таврия.

Кроме этого отмечается, что утром 3 февраля вооруженные формирования Украины ведут обстрел территории Донецка.

- В 10.10 украинская армия обстреляла терминал аэропорта на севере Донецка. Было выпущено три мины калибром 82 миллиметра, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - рассказывают в СЦКК. – В 10.15 ВСУ обстреляли окрестности села Жабичево к северу от Донецка. По нему также было выпущено три мины калибром 82 миллиметра

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ИСТОЧНИК KP.RU

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