ВСУ минируют обочины дорог на Луганщине
Солдаты 72-й и 93-й бригад вооруженных формирований Украины минируют обочины автомобильных дорог у населенных пунктов Золотое и Новотошковское, что вызывает повышенную опасность для мирных жителей и международных наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ, которые передвигаются этими путями. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
В ОБСЕ также сообщали о новых участках минирования в населенном пункте Орехово. Чтобы снять с себя вину в нарушении договоренностей, украинская сторона заявляла, что противопехотные мины были установлены подразделениями Народной милиции ЛНР.
Поселок Орехово с начала боевого конфликта в Донбассе находился под контролем киевских силовиков.
- Обнаруженные в этом районе противопехотные мины априори не могут принадлежать Народной милиции, - говорит офицер пресс-службы Управления НМ Луганской Народной Республики Иван Филипоненко. - Все заявления Киева - попытка переложить ответственность за преступления ВСУ на военнослужащих ЛНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU