2020-02-03T10:37:43+03:00
Политика

ВСУ минируют обочины дорог на Луганщине

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: amp.ukrainianwall.comФото: amp.ukrainianwall.com
Изменить размер текста:

Солдаты 72-й и 93-й бригад вооруженных формирований Украины минируют обочины автомобильных дорог у населенных пунктов Золотое и Новотошковское, что вызывает повышенную опасность для мирных жителей и международных наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ, которые передвигаются этими путями. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

В ОБСЕ также сообщали о новых участках минирования в населенном пункте Орехово. Чтобы снять с себя вину в нарушении договоренностей, украинская сторона заявляла, что противопехотные мины были установлены подразделениями Народной милиции ЛНР.

Поселок Орехово с начала боевого конфликта в Донбассе находился под контролем киевских силовиков.

- Обнаруженные в этом районе противопехотные мины априори не могут принадлежать Народной милиции, - говорит офицер пресс-службы Управления НМ Луганской Народной Республики Иван Филипоненко. - Все заявления Киева - попытка переложить ответственность за преступления ВСУ на военнослужащих ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР ответили на заявление помощника Зеленского о внеочередных выборах в Донбассе

В министерстве иностранных дел ответили помощнику президента Украины Андрею Ермаку (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВСУ обстреляли мариупольское и донецкое направления
ВСУ минируют обочины дорог на Луганщине
Погода в Луганске на день: 3 февраля в Республике ожидается усиление ветра и дождь
Украинская армия воевала с беспилотником ОБСЕ над Орехово
Погода в Донецке на день: 3 февраля будет тепло и облачно
Народная милиция ЛНР: Украинские военные гибнут в Донбассе на минах, которые устанавливают их же саперы
В ДНР ответили на заявление помощника Зеленского о внеочередных выборах в Донбассе
Отменят ли навсегда комендантский час в ДНР
На кастинге конкурса «Краса Донбасса – 2020» из четырехсот девушек выбрали двадцать финалисток
В Донбассе сержант ВСУ продавал через интернет беспилотник «Фантом», а офицер - американский тепловизор «Archer»
ООН собирает для жителей Донбасса 158 миллионов долларов
Украина набирает «пленных» для нового обмена: осудили двух жительниц Донбасса, еще четыре - на очереди
Аргентинское танго, путешествия и мир: Что загадывали дончане в сегодняшнюю дату 02.02.2020
В Волновахе обещают ускорить обслуживание пенсионеров из ДНР
В Донбассе командир 58-й бригады ВСУ наладил подпольное производство сигарет десяти торговых марок
До 1 мая подростки из республик Донбасса смогут ездить на Украину по свидетельству о рождении
В Горловке горел гараж станции «скорой помощи»
Украинская армия третий день подряд обстреливает Донецкий аэропорт из минометов
Командование украинской армии в Донбассе вдвое занизило потери войск в январе