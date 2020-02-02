В ДНР ответили на заявление помощника Зеленского о внеочередных выборах в Донбассе

2 Февр. 2020 2020-02-02T22:47:48+03:00

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Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сделал заявление о том, что внеочередные выборы в Донбассе могут состояться уже в октябре текущего года. При этом чиновник назвал условия: «вывод иностранных формирований (которых в ДНР и ЛНР нет, что подтверждают и международные наблюдатели, - Авт.) и перекрытие границы республик с Россией».

В министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики дали ответ на высказывания Ермака. Министр Наталья Никонорова заявила, что попытки незалежной вынести на рассмотрение «нормандской четверки» новый пакет договоренностей по Донбассу – обречены на провал. Потому что какая-либо ревизия Минских соглашений не представляется ни возможной, ни целесообразной.

- Комплекс мер не подлежит пересмотру, так как был одобрен Советом Безопасности ООН. Кроме того, сам президент Украины Зеленский на встрече в нормандском формате 9 декабря 2019 года подтвердил обязательства Киева следовать условиям соглашений, - сказала Никонорова.

Министр иностранных дел ДНР отметила, что внеочередные местные выборы в Донбассе могут состояться только после того, как будут проработаны и согласованы с представителями Республик все правовые аспекты особого статуса на постоянной основе.

- В частности, речь идет о разблокировании закона об особом статусе Донбасса путем имплементации формулы Штайнмайера, о разработке актов и соглашений, вытекающих из данного закона, а также о закреплении особого статуса в Конституции, – подчеркнула Наталья Никанорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU