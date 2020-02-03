Зафиксировано размещение вооружения киевских силовиков в жилых кварталах Донбасса
Украинская армия продолжает размещать вооружение вблизи жилых кварталов в Донбассе. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что вооруженные формирования Украины используют условное перемирие для передислокации военной техники и для постройки позиций.
Украинские боевики разместили боевые машины пехоты и бронетранспортеры в жилых массивах зоны проведения так называемой «ООС». Об этом журналистам сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- Такими действиями ВСУ подвергают опасности мирных жителей, - заявили в оборонном ведомстве Республики.
Солдаты 93-й бригады украинской армии разместили четыре БМП в Попасной и один БТР в Трехизбенке. А 46-я бригада вооруженных украинских формирований разместили бронетранспортер в жилмассиве Райгородки.
Именно в связи с размещением вооружения Киев и прибегает к борьбе с беспилотными летательными аппаратами Международной наблюдательной миссии ОБСЕ, чтобы скрыть нарушение договоренностей.
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ИСТОЧНИК KP.RU