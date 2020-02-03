Украинская армия воевала с беспилотником ОБСЕ над Орехово

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:07:24+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что вооруженные формирования Украины обстреляли беспилотный летательный аппарат Международной наблюдательной миссии ОБСЕ, который пролетал на населенным пунктом Орехово, находящимся под контролем Киева.

- Вблизи линии боевого соприкосновения отмечается активное подавление сигналов управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ, - сообщил офицер пресс-службы НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Когда беспилотник ОБСЕ пролетал над Станицей Луганской, по нему открывали огонь солдаты 46-й бригады украинских вооруженных формирований, а уже над Орехово военнослужащие 93-й бригады применили «глушилку» - станцию радиоэлектронного подавления «Буковель-АД».

Войну с БПЛА Международных наблюдателей киевские силовики ведут неспроста – они скрывают вооружение, которое было расположено на линии соприкосновения и в близи жилых кварталов - в нарушении всех договоренностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU