ДНР отказалась проводить обмен пленными по формуле «всех на всех» до полного прекращения войны

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:20:33+03:00

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Донецкая Народная Республика отказалась проводить обмен пленными по формуле «всех на всех». Такой процесс будет возможным только после полного завершения войны в Донбассе. Об этом заявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.

Дарья Васильевна подчеркнула, что пока нет закона об амнистии, будут новые задержания на украинской стороне.

- То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен «всех на всех» невозможен до полной остановки конфликта, - заявила она.

Однако сам процесс обмена удерживаемыми лицами будет продолжен, потому что в украинских застенках еще есть люди.

- Это не такое большое количество, но они там есть, - сказала Морозова.

Напомним, что в конце 2019 года состоялся крупный обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной. Донецкая Народная Республика получила от Украины 61 человека. Передала Киеву – 51. Луганская Народная Республика получила от Украины 63 человека. Передала Киеву – 25.

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ИСТОЧНИК KP.RU