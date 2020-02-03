2020-02-03T17:20:33+03:00
Политика

ДНР отказалась проводить обмен пленными по формуле «всех на всех» до полного прекращения войны

Об этом заявила омбудсмен Республики Дарья Морозова
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

Донецкая Народная Республика отказалась проводить обмен пленными по формуле «всех на всех». Такой процесс будет возможным только после полного завершения войны в Донбассе. Об этом заявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.

Дарья Васильевна подчеркнула, что пока нет закона об амнистии, будут новые задержания на украинской стороне.

- То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен «всех на всех» невозможен до полной остановки конфликта, - заявила она.

Однако сам процесс обмена удерживаемыми лицами будет продолжен, потому что в украинских застенках еще есть люди.

- Это не такое большое количество, но они там есть, - сказала Морозова.

Напомним, что в конце 2019 года состоялся крупный обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной. Донецкая Народная Республика получила от Украины 61 человека. Передала Киеву – 51. Луганская Народная Республика получила от Украины 63 человека. Передала Киеву – 25.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкий политолог: Зеленский пытается втиснуть США в «нормандский формат»

Президент Украины на встрече в Киеве с госсекретарем США просил его прислать спецпредставителя по Донбассу (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Впервые за почти 100 лет в Хомутовской степи в феврале зацвел шафран
ДНР отказалась проводить обмен пленными по формуле «всех на всех» до полного прекращения войны
Открыть огонь по Донецку приказал командир 28-й бригады ВСУ Максим Марченко
Прохожие обеспокоены судьбой ребенка больше, чем его родная мать: на улицах Снежного нашли беспризорного 9-летнего мальчика
Зафиксировано размещение вооружения киевских силовиков в жилых кварталах Донбасса
За месяц шахтеры ДНР добыли 500 тысяч тонн угля
ВСУ обстреляли мариупольское и донецкое направления
ВСУ минируют обочины дорог на Луганщине
Погода в Луганске на день: 3 февраля в Республике ожидается усиление ветра и дождь
Украинская армия воевала с беспилотником ОБСЕ над Орехово
Погода в Донецке на день: 3 февраля будет тепло и облачно
Народная милиция ЛНР: Украинские военные гибнут в Донбассе на минах, которые устанавливают их же саперы
В ДНР ответили на заявление помощника Зеленского о внеочередных выборах в Донбассе
Отменят ли навсегда комендантский час в ДНР
На кастинге конкурса «Краса Донбасса – 2020» из четырехсот девушек выбрали двадцать финалисток
В Донбассе сержант ВСУ продавал через интернет беспилотник «Фантом», а офицер - американский тепловизор «Archer»
ООН собирает для жителей Донбасса 158 миллионов долларов
Украина набирает «пленных» для нового обмена: осудили двух жительниц Донбасса, еще четыре - на очереди
Аргентинское танго, путешествия и мир: Что загадывали дончане в сегодняшнюю дату 02.02.2020
В Волновахе обещают ускорить обслуживание пенсионеров из ДНР
В Донбассе командир 58-й бригады ВСУ наладил подпольное производство сигарет десяти торговых марок
До 1 мая подростки из республик Донбасса смогут ездить на Украину по свидетельству о рождении
В Горловке горел гараж станции «скорой помощи»
Украинская армия третий день подряд обстреливает Донецкий аэропорт из минометов
Командование украинской армии в Донбассе вдвое занизило потери войск в январе