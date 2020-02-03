ДНР отказалась проводить обмен пленными по формуле «всех на всех» до полного прекращения войны
Донецкая Народная Республика отказалась проводить обмен пленными по формуле «всех на всех». Такой процесс будет возможным только после полного завершения войны в Донбассе. Об этом заявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.
Дарья Васильевна подчеркнула, что пока нет закона об амнистии, будут новые задержания на украинской стороне.
- То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен «всех на всех» невозможен до полной остановки конфликта, - заявила она.
Однако сам процесс обмена удерживаемыми лицами будет продолжен, потому что в украинских застенках еще есть люди.
- Это не такое большое количество, но они там есть, - сказала Морозова.
Напомним, что в конце 2019 года состоялся крупный обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной. Донецкая Народная Республика получила от Украины 61 человека. Передала Киеву – 51. Луганская Народная Республика получила от Украины 63 человека. Передала Киеву – 25.
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ИСТОЧНИК KP.RU