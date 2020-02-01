2020-02-01T17:58:13+03:00
Общество

"20 минут и ты свободен!": Дончане делятся опытом прохождения процедуры верификации

Сегодня в ДНР стартовала процедура верификации
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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К гражданам старше 80 лет или с ограниченными физическими возможностями работники Пенсионного фонда придут по месту жительства.К гражданам старше 80 лет или с ограниченными физическими возможностями работники Пенсионного фонда придут по месту жительства.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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С 1 февраля по 30 мая в Донецкой Народной Республике будет проходить верификация всех пенсионеров.

- Сегодня и я прошла верификацию буквально за 20 минут: пришла в Ворошиловский пенсионный фонд в 9.30, вышла оттуда в 9.50, - поделилась своим опытом дончанка Галина Карачинцева. - Спросила у сотрудников фонда, как быть с верификацией супруга, у которого трудовая книжка утеряна. Сказали, что приходит человек с паспортом и пишет заявление о том, что трудовой книжки нет, указывает причину ее отсутствия. Сверяют прописку и .... точка.

Напоминаем, чтобы пройти процедуру верификации, вам нужно явиться лично в Пенсионный фонд и предоставить паспорт Украины с пропиской на территории Республики либо паспорт республиканского образца. Если у пенсионера прописка в других областях Украины, то необходима адресная справка о том, что он зарегистрирован на территории Республики.

Кроме этого в Пенсионном фонде нужно будет предоставить трудовую книжку. Работающим пенсионерам ее нужно будет заверить на своем предприятии.

Для верификации пенсионерам необходимо предоставить:

• оригинал и копию паспорта (с отметкой о регистрации на территории ДНР);

• оригинал и копия трудовой книжки.

Время работы пенсионного фонда Республики:

♦ понедельник–четверг с 8.00 до 17.00;

♦ пятница – 8.00 до 16.00;

♦ для удобства работающих пенсионеров прием будет проводиться и в субботу – с 8.00 до 12.00.

Телефоны «горячей линии» управлений Пенсионного фонда ДНР:

ПФ ДНР – 071–303–57–48

Донецк:

Киевский район – 071–319–05–95; Пролетарский район – 071–313–01–18; Ленинский район – 071–318–98–44; Ворошиловский район – 071–319–07–21; Петровский район – 071–318–85–89; Куйбышевский район – 071–318–80–92; Буденновский район – 071–319–03–50.

Горловка:

Никитовский район – 071–311–31–73; Калининский район – 071–314–04–46; ЦентральноГородской район – 071–311–16–84.

Енакиево – 071–317–59–31.

Тельмановский район – 071–320–15–16.

Харцызск – 071–331–84–88.

Ясиноватая – 071–313–39–23.

Кировское – 071–317–65–06.

Макеевка:

Кировский район – 071–318–10–38; Советский район – 071–319–74–09; Червоногвардейский район – 071–318–25–93; ЦентральноГородской район – 071–318–12–10; Горняцкий район – 071–318–00–15.

Торез – 071–319–97–86.

Амвросиевский район – 071–317–52–47.

Снежное – 071–320–11–21.

Ждановка – 071–317–71–80.

Старобешевский район – 071–302–05–26.

Шахтерск – 071–311–82–38.

Докучаевск – 071–319–87–12.

Новоазовский район – 071–319–94–42.

Дебальцево – 071–320–89–69.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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