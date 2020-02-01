Невеста-мошенница из Луганска разводит на деньги пользователей соцсетей

Российский блогер Катя Коносова в одной из своих рубрик на YouTube раскрывает карты самых громких «разводов на деньги» в интернете. На этот раз «героем» нового видео Кати оказалась «невеста-мошенница из Луганска».

— Это старый добрый развод на электронных кошельках. Но немножечко с долей романтики. А всё началось со свадебного платья, — рассказывает Катя Коносова. — Моя подписчица продавала на «Авито» своё платье. И тут ей постучалась печально знаменитая покупательница из Луганска.

Некая Анна занимается тем, что находит на сайте «Авито» самые дорогие предложения по продаже свадебных платьев. Она связывается с продавцом и соглашается со всеми условиями сделки. Анна готова заплатить все сто процентов предоплаты и даже оплатит доставку. Но есть одна сложность – она находится в Луганской Народной Республике.

— Когда речь заходит об оплате – сразу появляются проблемы. Перевод денег на карту невозможен. Это можно сделать только с помощью Qiwi-кошелька или Яндекс Деньги. И тут не все так просто. В Луганске с переводами сложности. Всё хитро и запутано. Мошенница говорит, что самому продавцу обязательно нужно заплатить комиссию за перевод. И следом Анна из Луганска отправляет ему ссылку на оплату с Яндекс Денег, — продолжает рассказывать схему мошенницы блогер.

Выдуманная комиссия, которая якобы действует только для тех, кто живет в Луганске, составляет около 3 – 4 тысяч рублей. В то время как само свадебное платье стоит больше 10 тысяч рублей. Наивного продавца предложение оплатить комиссию не настораживает, и потому он переводит деньги. И после этого невеста неожиданно пропадает, не отвечает на звонки и никак не выходит на связь.

— Хочу обозначить важный факт. Входящие поступления на электронный кошелек бесплатны. Почему вы должны платить за поступающие на ваш счет деньги? Да, комиссия за перевод в природе существует, но и ее платит отправитель. Поэтому с вас не должны просить никакие суммы. И вообще, когда вы продаете, то не должны платить, от слова совсем. Только разве что за доставку, — добавила Катя Коносова.

Это не первый случай «развода на деньги в интернете». По такой схеме невеста-мошенница уже ограбила десятки людей. И поймать ее так и не удалось. Неизвестно, настоящее ли имя Анна, действительно ли мошенница живет в Луганске, а фотография в соцсетях была просто украдена у другого пользователя.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

«Для нее это окно в мир!» Дончане хотят помочь землячке из Горловки

Весь ее бюджет съедает тяжелое заболевание, а новая техника не по карману (подробнее)