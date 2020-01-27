"Получается Украиной правит внук оккупанта?" Дончане возмутились высказыванием Зеленского в Польше

27 Янв. 2020 2020-01-27T22:50:22+03:00

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На торжествах в Польше, посвященных памяти погибших от нацизма, Зеленский выступил совместно с президентом Польши Анджеем Дудой и обвинил СССР в провоцировании Второй мировой войны и Холокосте.

Это высказывание вызвало возмущение дончан.

- Собственно, давно было понятно что из себя представляет этот скоморох, у меня только один вопрос к российскому либерально-демократическому политикуму: вы будете продолжать говорить о том, что Зеленский - это не нерукопожатый Порошенко или вас уже попустило? - отреагировал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

Понятно, что Зеленский пытается выторговать себе очередные бонусы.

- А завтра нам сообщат, что Освенцим освободила американская армия? - возмущается дончанин Алексей. - Вот так переписывается история, не дожидаясь даже пока уйдут ее свидетели. Однако, этому клоуну не удастся изменить нашу память. Хотя сколько вместе с ним продались за 30 сребреников! Но интересно другое - выходит Украиной правит внук оккупанта? Зрада!

- У этого государства нет будущего, - уверена Елена из Горловки, которую ежедневно утюжит снарядами Украина. - Сегодня разверзлось дно. Это результат молчания там людей. Молчите дальше. Вчера переименовывали ваши улицы, называя их именами фашистов, а сегодня плюют на могилы ваших дедов, а вы все молчите. Да еще небось и голосовали за него?

На фоне этих высказываний Зеленского ситуация в Донбассе в очередной раз обострилась. Взрывы слышны даже в центре города, а окраины снова сидят в подвалах.

- Господи, какое счастье, что я живу не на Украине, что мой ребенок учит в школе нашу историю, говорит на русском языке, - восклицает Наталья из Донецка. - Единственное, что я теперь поняла - мира с этой страной у нас не будет.

Многие украинцы, голосовавшие за Зеленского, признали, что испытывают сейчас испанский стыд и разочарованы полностью в своем выборе.

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ИСТОЧНИК KP.RU