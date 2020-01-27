В Енакиево вырастет стоимость проезда в трамваях
С 1 февраля в Енакиево подорожает проезд в трамваях. Билет на проезд в трамвае будет стоить 5 рублей. До этого проезд в трамваях Енакиево стоил всего 2 рубля.
Также с 1 февраля поднялась цена на проезд в муниципальном транспорте Макеевки. Там она тоже составит 5 рублей.
Повышение проезда не затронет льготную категорию граждан, что сохранит для них бесплатный проезд в трамваях.
Дончане ждут подорожания в транспорте Донецка, которое было с осторожностью проанонсировано Денисом Пушилиным во время Прямой линии. Стоит отметить, что стоимость проезда в столице ДНР не менялась с 2014 года и составляет на сегодняшний день всего три рубля.
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ИСТОЧНИК KP.RU