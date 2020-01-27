2020-01-27T15:28:45+03:00
Политика

В Енакиево вырастет стоимость проезда в трамваях

Она будет равняться пяти рублям
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Стоимость проезда в ДНР не повышалась с 2014 года. Фото: Евгения КарпачеваСтоимость проезда в ДНР не повышалась с 2014 года. Фото: Евгения Карпачева
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С 1 февраля в Енакиево подорожает проезд в трамваях. Билет на проезд в трамвае будет стоить 5 рублей. До этого проезд в трамваях Енакиево стоил всего 2 рубля.

Также с 1 февраля поднялась цена на проезд в муниципальном транспорте Макеевки. Там она тоже составит 5 рублей.

Повышение проезда не затронет льготную категорию граждан, что сохранит для них бесплатный проезд в трамваях.

Дончане ждут подорожания в транспорте Донецка, которое было с осторожностью проанонсировано Денисом Пушилиным во время Прямой линии. Стоит отметить, что стоимость проезда в столице ДНР не менялась с 2014 года и составляет на сегодняшний день всего три рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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