Стоимость проезда в Макеевке повысят: С 1 февраля билет в общественный транспорт там будет стоить 5 рублей
Тариф на проезд в муниципальном электротранспорте Макеевки с 1 февраля повысится на два рубля. Таким образом, стоимость проезда составит 5 рублей.
- В Макеевке повысится тариф на проезд в городском электротранспорте – с 1 февраля стоимость проезда в троллейбусах составит 5 рублей, – сообщил глава администрации города Сергей Голощапов.
По словам мэра, повышение цены на проезд позволит увеличить заработные платы работникам транспортной сферы города. При этом цена стоимости проезда в автобусах и маршрутках пока останется неизменной.
Отметим, что до повышения цена проезда в городских троллейбусах составляла 3 рубля.
Поговаривают дончане и о подорожании общественного транспорта в ДНР, но пока официального подтверждения этой информации нет. Напомним, что стоимостьь проезда в муниципальном транспорте ДНР не повышалась с 2014 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU