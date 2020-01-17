2020-01-17T15:26:41+03:00
Общество

Стоимость проезда в Макеевке повысят: С 1 февраля билет в общественный транспорт там будет стоить 5 рублей

Сейчас проезд в транспорте Макееевки обходится 3 рубля
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В Донецке пока цена проезда остается прежней. Фото: Евгении КарпачевойВ Донецке пока цена проезда остается прежней. Фото: Евгении Карпачевой
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Тариф на проезд в муниципальном электротранспорте Макеевки с 1 февраля повысится на два рубля. Таким образом, стоимость проезда составит 5 рублей.

- В Макеевке повысится тариф на проезд в городском электротранспорте – с 1 февраля стоимость проезда в троллейбусах составит 5 рублей, – сообщил глава администрации города Сергей Голощапов.

По словам мэра, повышение цены на проезд позволит увеличить заработные платы работникам транспортной сферы города. При этом цена стоимости проезда в автобусах и маршрутках пока останется неизменной.

Отметим, что до повышения цена проезда в городских троллейбусах составляла 3 рубля.

Поговаривают дончане и о подорожании общественного транспорта в ДНР, но пока официального подтверждения этой информации нет. Напомним, что стоимостьь проезда в муниципальном транспорте ДНР не повышалась с 2014 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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