2020-01-17T14:54:58+03:00
Происшествия

«Я услышала, как плачет девушка, что у нее украли кошелек со всей зарплатой»: Дончанка задержала воровку

Ограбление происходило в центре Донецка по маршруту троллейбуса №2
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Особенно бдительным нужно быть в общественном транспорте. Фото: Евгении КарпачевойОсобенно бдительным нужно быть в общественном транспорте. Фото: Евгении Карпачевой
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В Донецке участились случаи ограблений. Часто у зазевавшихся граждан ловкие воришки вытягивают кошельки и телефоны, пока те едут в транспорте или стоят в очереди. Чаще всего мошенникам удается это сделать, оставаясь незамеченными. Но не всегда.

Вчера отважная дончанка Ольга Ермолова (имя изменено из соображений безопасности) смогла задержать цыганку-воровку и с помощью военных, подоспевших на помощь, доставить ту в местный РОВД.

Орудуют они чаще всего небольшой группой. Фото: Евгении Карпачевой

Орудуют они чаще всего небольшой группой. Фото: Евгении Карпачевой

- Вчера утром ехала в троллейбусе «двойке». Вышла на Гурова и буквально через несколько секунд слышу девушка начинает плакать и кричать, что у нее украли кошелёк, - рассказала "КП" Ольга. - Возле нее были две женщины-контролёра, которые проверяли билеты в троллейбусе и вышли вместе с нами. Секунда ушла на анализ ситуации, и вдруг я вижу, что впереди меня ускоряют шаг три цыганки, которые тоже ехали в этом троллейбусе. Ну, естественно, я девочкам крикнула, и мы побежали за ними. Две молодые цыганки успели убежать, а старую - удалось поймать. Она пока бежала, успела выкинуть два кошелька. Один успела опустошить, а со второго не все успела забрать. Один из кошельков был той девочки, которая с нами бежала.

Оказалось, незадачливая дончанка получила только что зарплату и осталась бы без копейки, если бы не решительность Ольги. Неизвестно, как сложилась бы ситуация, если бы на помощь не пришли наши защитники Республики. - Спасибо военным, которые помогли нам задержать цыганку и были с нами до приезда милиции. Так бы она точно убежала. Уж больно прыткая была. А еще спасибо за оперативность сотрудникам Ворошиловского РОВД. Признаться, в тот момент я не боялась ничего, осознание опасности пришло гораздо позже, но я рада, что у меня были такие защитники, - добавила она.

Часто воришки подстерегают, когда вы зазеваетесь и перестанете следить за своими вещами. Фото: Евгении Карпачевой

Часто воришки подстерегают, когда вы зазеваетесь и перестанете следить за своими вещами. Фото: Евгении Карпачевой

И все же будьте бдительны. Следите за своими кошельками и телефонами, особенно в людской толчее. Не все случаи оканчиваются столь благополучно.

- У моей коллеги в этот же день вытащили телефон, хотя троллейбус был не полный, но она даже не заметила, кто бы это мог быть. Господи, бедные люди, те, кто катается в троллейбусах, явно живут на копейки, так их еще и обворовывают. Может быть нашим доблестным правоохранителям переключиться с паспортных облав, на свои прямые обязанности и защищать безопасность граждан от такого беспредела, - возмущается дончанка Наталья Злобина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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