"Один - отвлекал продавца, другой - в это время воровал": задержаны воры из Шахтерска
Правоохранители ДНР в Шахтерске задержали двух серийных воров, подозреваемых в шести кражах в магазинах города.
- Сотрудники сектора уголовного розыска Шахтерского городского отдела полиции задержали двоих ранее судимых дончан, которые подозреваются в неоднократных хищениях денежных средств из магазинов города. Сумма причиненного ущерба составила более 94 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
В ходе расследования было установлено, что 31-летний и 28-летний задержанные не так давно освободились из мест лишения свободы за совершение аналогичных преступлений, но выводов не сделали.
Оказывается, периодически приезжая в Шахтерск, подельники заходили в различные торговые магазины, где один отвлекал внимание продавца, а второй похищал денежные средства, после чего ушлые ребята скрывались с места преступления.
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