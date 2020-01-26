2020-01-26T16:30:30+03:00
Дом. Семья

Вас ждут почти 800 друзей: Приют "ПИФ" приглашает волонтеров для выгула собак

Самому крупному донецкому приюту необходимы люди, которые смогут прогуливать животных
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Все питомцы приюта очень ждут друга.Все питомцы приюта очень ждут друга.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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В донецком приюте "ПИФ" содержится порядка 800 собак. И если вопрос с сотрудниками и медицинским персоналом еще удается как-то решить, то катастрофически не хватает рук, чтобы прогулять животных.

- Стараемся прогуливать собак по очереди. Совершенно недопустимо, чтобы животные сидели в вольере без движения. Это касается всех и даже старых собак. Но нам элементарно не хватает рук, - говорит пиар-менеджер приюта Юлия Небаба. - Приглашаем всех неравнодушных людей, приезжайте с детьми. Собаки у нас не агрессивные и им очень одиноко без общения.

Такой способ подойдет всем, кто по каким-то причинам не может завести себе друга. Здесь у вас будет почти 800 друзей!

- Я уже 10 лет являюсь волонтером «ПИФа». А началось с того, что я спасла собаку с улицы, которую соседи хотели отравить. Я бедолагу привезла в приют, а потом приезжала выгуливать сначала ее, а затем и остальных собак. Втянулась. При этом дома у меня восемь собак, некоторые были привезены отсюда, а кошек даже не считаю, - рассказала "Комсомолке" Людмила, которая добирается в приют тремя видами транспорта. – Сюда приезжаю пару раз в неделю. Знаете, это уже потребность души. Как-то у меня был инсульт, а через месяц я уже была здесь. Меня собаки, можно сказать, и спасли!

Так что такого рода помощь - это не только польза приюту, но еще и средство против унылого настроения и плохого самочувствия.

Желающим помочь приюту с выгулом собак Пишите: https://vk.com/julia_nebaba Тел.: + 380 71 316 60 60 (с 10.00 до 16.00)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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