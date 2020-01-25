Две команды из Донбасса примут участие в телевизионных лигах Международного союза КВН
По итогам сочинского фестиваля КиВиН-2020 организаторы пригласили команду КВН из Донбасса «Ровеньки», состоящую из шахтеров, попробовать свои силы в московской Премьер-лиге, которую ведет Александр Масляков-младший на Первом канале.
Коллектив удачно выступил в первом и втором турах фестиваля.
- Шикарные шахтеры, которые заслужили от зала памятник за то, что те разбудили его. Актерка, текст, все при них, - так описали выступление шахтеров представители фестиваля.
Юмор коллектива понравился и зрителям, и редакторам.
- А у нашего футбольного клуба така-а-ая форма. Даже у «Барселоны» такой нет. Брюки клеш! – одна из реприз команды.
Фото: МС КВН
Команда КВН из Ровеньков становилась победителем Открытой Юзовской лиги КВН. Тогда участник коллектива Юрий Шишканов рассказал «Комсомолке», что юмор помогает расслабиться после работы.
- Все мы работаем на одной шахте - имени Космонавтов СП «Ровенькиантрацит» подземными горнорабочими. Еще в нашей команде есть еще девочка, она просто не смогла приехать. Она учится на учителя английского языка, - говорил Юрий. - Мы отдыхаем КВНом от работы. На любимое дело всегда найдется время. У шахтеров своеобразный юмор, поэтому не всегда. Им нужны шутки пожестче.
Напомним, что для команд из Луганской Народной Республики это вторая возможность сыграть в телевизионной московской Премьер-лиге КВН. В 2018 году приглашение получил коллектив «Центр культуры».
"Центр культуры" в Премьер лиге сезона 2018. Фото: МС КВН
А команду КВН «Донецкий кряж» пригласили в телевизионную Первую лигу.
- Я смотрю в зале нет пустого места…все прям личности, - сказали со сцены КВНщики из Донецка.
- КВН – это кайф! Я когда в КВН играю, все время первый секс вспоминаю. Тем более, что он тоже в костюме был, - пошутил капитан команды Сергей Самохин.
Фото: МС КВН
Первая лига КВН – третий дивизион Международного союза клуба. Первые игры лиги состоялись в 1993 году
Стоит отметить, что из Донбасса на Международный сочинский фестиваль КиВиН-2020 отправились десять команд. Каждый из коллективов достойно представил регион на КВНовской сцене.
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ИСТОЧНИК KP.RU