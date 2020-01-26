26 Янв. 2020 2020-01-26T10:40:45+03:00

Украинские военные за сутки выпустили по ДНР больше 180 снарядов и мин. Фото: warfor.me

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки пятнадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по Донецкой Народной Республике 185 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрелами украинских военных оказались поселки Александровка, Старомихайловка и шахты «Трудовская», Жабичево, район «Вольво-центра» и село Веселое на донецком направлении; поселки Пантелеймоновка, Широкая Балка и Озеряновка на горловском направлении и на мариупольском - Докучаевск, Ясное и Ленинское.

Украинские боевики пускали в ход минометы, вооружение БТР и БМП, зенитные установки, гранатометы, а также стрелковое оружие.

Как мы сообщали ранее, вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка из Красногоровки. Поврежден жилой дом. К счастью, пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU