«Донецкий кряж» пригласили в телевизионную Первую лигу КВН
Команда КВН «Донецкий кряж» по итогам Международного сочинского фестиваля КиВиН-2020 прошла в телевизионную лигу. Коллектив попробует свои силы в новом сезоне Первой лиги.
- Сочи - это экзамен для КВНщика, - говорил «Комсомолке» капитан команды КВН «Донецкий кряж» Сергей Самохин. - В зависимости от того как он сдаст его зависит место, где он будет играть в наступившем году.
Первая лига КВН – третий дивизион Международного союза клуба. Первые игры лиги состоялись в 1993 году
Кстати, команда КВН из Ровеньков прошла в Премьер-лигу, которую ведет Александр Масляков-младший и транслируется на Первом канале.
Стоит отметить, что из Донбасса на Международный сочинский фестиваль КиВиН-2020 отправились десять команд. Каждый из коллективов достойно представил регион на квновской сцене.
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ИСТОЧНИК KP.RU