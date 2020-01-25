2020-01-25T20:41:12+03:00
Звезды

«Донецкий кряж» пригласили в телевизионную Первую лигу КВН

Команда удачно выступила на Международном сочинском фестивале КиВиН-2020
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: МС КВНФото: МС КВН
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Команда КВН «Донецкий кряж» по итогам Международного сочинского фестиваля КиВиН-2020 прошла в телевизионную лигу. Коллектив попробует свои силы в новом сезоне Первой лиги.

- Сочи - это экзамен для КВНщика, - говорил «Комсомолке» капитан команды КВН «Донецкий кряж» Сергей Самохин. - В зависимости от того как он сдаст его зависит место, где он будет играть в наступившем году.

Первая лига КВН – третий дивизион Международного союза клуба. Первые игры лиги состоялись в 1993 году

Кстати, команда КВН из Ровеньков прошла в Премьер-лигу, которую ведет Александр Масляков-младший и транслируется на Первом канале.

Стоит отметить, что из Донбасса на Международный сочинский фестиваль КиВиН-2020 отправились десять команд. Каждый из коллективов достойно представил регион на квновской сцене.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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