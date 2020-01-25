Жительница Донецка Татьяна Орехова отмечает 100-летний юбилей

25 Янв. 2020 2020-01-25T17:59:42+03:00

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Сегодня жительница Калининского района столицы Донецкой Народной Республики отмечает юбилей. Татьяне Николаевне Ореховой исполнилось 100 лет. Поздравить с Днем рождения приехали представители городской власти.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин пожелал имениннице крепкого здоровья и долгих лет жизни.

- Дорогая Татьяна Николаевна! Искренне поздравляю вас с этой замечательной датой. Жизнь жены военного непроста, но вы с достоинством выдержали все испытания, которые вам достались, - сказал градоначальник.

От администраций района и города юбилярше кроме цветов и торта, вручили подарочный сертификат на телевизор.

Татьяна Орехова родилась 25 января 1920 года в Тамбовской области. Вышла замуж за военного, поэтому часто переезжала из города в город, и в последствии осталась в Донецке. Работала преподавателем в школах.

Татьяна Николаевна имеет звание участника трудового фронта Великой Отечественной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU