Украинский военный грузовик протаранил гражданскую легковушку

25 Янв. 2020 2020-01-25T16:21:17+03:00

В результате ДТП есть пострадавшие

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В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что в населенном пункте Мироновский произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного грузовика «Урал» и гражданского легкового автомобиля.

Грузовик принадлежит 59-й бригаде вооруженных формирований Украины. Сообщается, что водитель «Урала» не справился с управлением и врезался в легковушку.

- В результате опрокидывания транспортного средства двое военнослужащих, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести, водитель гражданского автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии, - сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Напомним, что командующий так называемое «ООС» Владимир Кравченко приказал изымать у военнослужащих гаджеты с выходом в интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU