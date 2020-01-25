2020-01-25T16:21:17+03:00
Политика

Украинский военный грузовик протаранил гражданскую легковушку

В результате ДТП есть пострадавшие
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: twitter.com/IANovorossiaФото: twitter.com/IANovorossia
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В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что в населенном пункте Мироновский произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного грузовика «Урал» и гражданского легкового автомобиля.

Грузовик принадлежит 59-й бригаде вооруженных формирований Украины. Сообщается, что водитель «Урала» не справился с управлением и врезался в легковушку.

- В результате опрокидывания транспортного средства двое военнослужащих, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести, водитель гражданского автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии, - сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Напомним, что командующий так называемое «ООС» Владимир Кравченко приказал изымать у военнослужащих гаджеты с выходом в интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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