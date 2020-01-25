2020-01-25T15:02:33+03:00
Политика

Командующий украинскими войсками приказал изымать у военных гаджеты с выходом в интернет

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: obozrevatel.comФото: obozrevatel.com
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У военнослужащих украинских вооруженных формирований будут изымать гаджеты, которые имеют выход в интернет. Такой приказ дал командующий так называемой «операцией объединенных сил» Владимир Кравченко.

Связано это с тем, что военнослужащие украинской армии публикуют свои преступления в сети. А это военное руководство пытается скрывать.

- В связи с этим командующий «ООС» Кравченко приказал командирам соединений изымать у подчиненного личного состава средства с выходом в интернет, а за неисполнение данного приказа лишать денежных премий, - сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Кроме этого, из-за частых случаев ДТП, командование оперативно-тактической группировки «Север» дало распоряжение – не использовать военный транспорт в темное время суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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